Пьяный студент разбил два автомобиля в Минске

Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции задержали 19-летнего студента столичного вуза, который разбил два автомобиля, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Около 3 часов ночи двое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения находились во дворе многоквартирного жилого дома. Во время разговора один из парней, объясняя свою точку зрения на повышенных тонах, стал руками и ногами бить припаркованные авто. Владелец одного из автомобилей, проснувшись от криков молодых людей и увидев происходящее, позвонил в милицию.

Сотрудники милиции задержали молодого человека. Им оказался 19-летний студент одного из высших учебных заведений Минска. В результате его действий были повреждены два авто.

Материалы проверки передали в Следственный комитет, где будет дана правовая оценка действиям студента. Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался. Известно, что ущерб владельцам автомобилей он уже возместил.