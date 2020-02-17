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Пьяный студент разбил два автомобиля в Минске

17.02.2020 15:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции задержали 19-летнего студента столичного вуза, который разбил два автомобиля, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Около 3 часов ночи двое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения находились во дворе многоквартирного жилого дома. Во время разговора один из парней, объясняя свою точку зрения на повышенных тонах, стал руками и ногами бить припаркованные авто. Владелец одного из автомобилей, проснувшись от криков молодых людей и увидев происходящее, позвонил в милицию.

Сотрудники милиции задержали молодого человека. Им оказался 19-летний студент одного из высших учебных заведений Минска. В результате его действий были повреждены два авто.

Материалы проверки передали в Следственный комитет, где будет дана правовая оценка действиям студента. Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался. Известно, что ущерб владельцам автомобилей он уже возместил.

 
Теги: Минск
 
 
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Материалы проверки передали в Следственный комитет, где будет дана правовая оценка действиям. Известно, что ущерб владельцам автомобилей он уже возместил.
 
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