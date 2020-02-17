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В Минске проиндексировали чеки «Жилье»

17.02.2020 15:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске проиндексировали чеки «Жилье»
Фото из открытых источников

Именные приватизационные чеки «Жилье» проиндексированы в Минске. Соответствующее решение Мингорисполкома от 6 февраля 2020 года №344 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» установлен в размере 14,733.

В Минске проиндексировали чеки «Жилье» Откуда такой ажиотажный спрос на аренду квартир?

Речь идет об использовании гражданами и членами их семей, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов, долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилья путем покупки, а также для погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам юридических лиц, взятым и использованным на указанные цели.

Решение вступает в силу после официального опубликования.

Напомним, индекс роста стоимости чеков «Жилье» рассчитывается на основании статистики о средней стоимости 1 м² общей площади жилья, строящегося с господдержкой, по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
 
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