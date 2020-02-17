Заводы «Белшины» прекратили работу: сотрудников отправили в вынужденные отпуска

Источник материала: KYKY

На главном предприятии Бобруйска «Белшина», где работают почти 9,5 тысячи человек, остановили производство, пишет abw.by. Сотрудники говорят, что на паузу стали три ключевых завода – ЗМШ, КГШ и СКГШ.

Ту же информацию от читателей получил Onliner. По версии работников, причина в отсутствии сырья. Персонал отправили в вынужденные отпуска, но сохранили им 2/3 зарплаты.

«Коммерческий курьер» взял комментарий у начальника отдела идеологической и социальной работы «Белшины» Юрия Андриевского. Он подтвердил, что остановка действительно произошла. Мол, заводы заморозили из-за «проведения ремонта и технического обслуживания технологического оборудования с устранением неполадок». Андриевский также назвал примерные сроки, когда пауза закончится: заводы массовых шин и завод крупногабаритных шин должны вновь запуститься 21 февраля, а СКГШ вернется в прежний режим не раньше 1 марта.

Также собеседник «Коммерческого курьера» ответил, что завод СКГШ уже выполнил февральский план по выпуску продукции. Что касается нехватки сырья как одной из причин остановки, Андриевский сказал следующее: «Есть определенные проблемы, но они решаемы». Ниже – документы, которые опубликовал телеграм-канал Nexta:



