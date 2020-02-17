Приглашаем к участию в викторине "Этот день мы приближали, как могли"

Источник материала: Ивьевский край

Стартовал районный этап областной викторины "Этот день мы приближали, как могли!", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Викторина проводится с целью увековечения памяти защитников Отечества и жертв войн, стимулирования интереса подрастающего поколения и молодежи к изучению истории героических сражений Вооруженных Сил за честь, свободу и независимость Родины. Ее организаторами выступают главное управление образования Гродненского облисполкома, областной комитет ОО "БРСМ", областной совет Белорусского общественного объединения ветеранов, а на районном этапе проведения - отдел образования Ивьевского районного исполнительного комитета, районная организация ОО "БРСМ", районный совет ветеранов.

К участию приглашаются учащиеся учреждений общего среднего, профессионально-технического образования, члены БРСМ, ветераны Великой Отечественной войны, военной службы и труда.

Итоги районного этапа жюри подведет в период с 20 марта по 1 апреля.

Всем участникам викторины предлагается до 20 марта текущего года предоставить свои работы в отдел образования райисполкома (каб. № 71).

Жюри определит лучшие работы по содержанию ответов на вопросы, художественно-эстетическому оформлению.

Согласно Положению о проведении викторины объем ответа на один вопрос викторины - не более одной страницы листа формата А-4.

Лучшие работы будут участвовать в областном этапе викторины.

Победители определяются в двух категориях: среди учащихся учреждений общего среднего образования и учащихся учреждений профессионально-технического образования.

Отдел образования Ивьевского райисполкома награждает победителей викторины в каждой категории дипломами: за 1 место - 1 дипломом; за 2 место - 2 дипломами; за 3 место - 3 дипломами, а также четырьмя поощрительными дипломами. Ивьевский районный совет Белорусского общественного объединения ветеранов и Ивьевская районная организация ОО "Белорусский Республиканский Союз молодежи" наградят победителей ценными подарками.

Желаем удачи всем участникам викторины!





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