Приглашаем к участию в викторине "Этот день мы приближали, как могли"

Стартовал районный этап областной викторины "Этот день мы приближали, как могли!", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Викторина проводится с целью увековечения памяти защитников Отечества и жертв войн, стимулирования интереса подрастающего поколения и молодежи к изучению истории героических сражений Вооруженных Сил за честь, свободу и независимость Родины. Ее организаторами выступают главное управление образования Гродненского облисполкома, областной комитет ОО "БРСМ", областной совет Белорусского общественного объединения ветеранов, а на районном этапе проведения - отдел образования Ивьевского районного исполнительного комитета, районная организация ОО "БРСМ", районный совет ветеранов.
К участию приглашаются учащиеся учреждений общего среднего, профессионально-технического образования, члены БРСМ, ветераны Великой Отечественной войны, военной службы и труда.
Итоги районного этапа жюри подведет в период с 20 марта по 1 апреля.
Всем участникам викторины предлагается до 20 марта текущего года предоставить свои работы в отдел образования райисполкома (каб. № 71).
Жюри определит лучшие работы по содержанию ответов на вопросы, художественно-эстетическому оформлению.
Согласно Положению о проведении викторины объем ответа на один вопрос викторины - не более одной страницы листа формата А-4.
Лучшие работы будут участвовать в областном этапе викторины.
Победители определяются в двух категориях: среди учащихся учреждений общего среднего образования и учащихся учреждений профессионально-технического образования.
Отдел образования Ивьевского райисполкома награждает победителей викторины в каждой категории дипломами: за 1 место - 1 дипломом; за 2 место - 2 дипломами; за 3 место - 3 дипломами, а также четырьмя поощрительными дипломами. Ивьевский районный совет Белорусского общественного объединения ветеранов и Ивьевская районная организация ОО "Белорусский Республиканский Союз молодежи" наградят победителей ценными подарками.
Желаем удачи всем участникам викторины!
ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ
- Назовите дату и день недели вероломного нападения на СССР гитлеровской Германии. Сколько дней и ночей продолжалась героическая борьба советского народа с фашистской Германией за честь, свободу и независимость своего Отечества?
2. Какое количество личного состава и основного вооружения (самолеты, танки, орудия, минометы и пулеметы) было задействовано против Советского Союза в начале войны?
3. Назовите страны Европы, чья экономика и военный потенциал использовались Германией в войне против Советского Союза.
4. Каковы были цели и задачи Советского Союза в борьбе против фашистской Германии и ее союзников?
5. Сколько человек было призвано в годы войны на службу в Вооруженные Силы СССР? Где на территории СССР активно создавались национальные формирования? Сколько было создано таких дивизий и бригад?
6. Сколько женщин в годы Великой Отечественной войны находилось на военной службе? Сколько из них непосредственно участвовали в боях на фронте? Сколько женщин трудилось в тылу?
7. Сколько партизанских формирований вели вооруженную борьбу с врагом на временно оккупированной территории СССР и отдельно - в Беларуси?
8. В чем причины неудач Красной Армии на первом этапе Великой Отечественной войны?
9. Какие усилия были предприняты Ставкой Верховного Главнокомандования и самим народом для преодоления временных неудач советских войск на первом этапе Великой Отечественной войны?
10. Назовите основные периоды Великой Отечественной войны. Какие крупнейшие сражения и операции были проведены в ходе данных периодов?
11. Когда впервые в истории Второй мировой войны был развеян миф о непобедимости немецко-фашистской армии?
12. Какие крупнейшие сражения ознаменовали коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны?
13. Когда и войсками каких фронтов была осуществлена белорусская наступательная операция "Багратион"?
14. Какие государства Европы были освобождены советскими войсками от немецко-фашистской оккупации в годы Второй мировой войны?
15. Когда, кем и где был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии?
16. Какой ценой досталась Советскому Союзу победа над Германией и ее союзниками?
17. Сколько участников войны было удостоено звания Героя Советского Союза? Сколько человек стали полными кавалерами ордена Славы?
18. Какими наградами была отмечена Гродненская область за вклад ее жителей в победу над фашистской Германией и послевоенное восстановление Беларуси?
19. Назовите основные факторы и источники, обеспечившие победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.
20. Назовите авторов песни "День Победы". Когда, где и в исполнении кого она впервые прозвучала?