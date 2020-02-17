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В Минфине рассказали, какими будут зарплаты и пенсии

17.02.2020 15:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Минфине рассказали, какими будут зарплаты и пенсии

В текущем году уровень заработной платы в бюджетной сфере будет составлять 80 % от среднереспубликанского значения.

В 2019 году было изыскано 160 млн рублей для установления зарплаты работников бюджетной сферы на уровне 80% от среднереспубликанской. С сентября по декабрь можно было наблюдать именно такие показатели, пишет БЕЛТА.

«С сентября по декабрь средняя заработная плата в бюджетном секторе была на уровне 80% от среднереспубликанской. Это означает, что целевой показатель, установленный главой государства, был выполнен», – заявил Максим Ермолович.

Министр финансов заверил, что поддержание зарплат на таком же уровне предусмотрено в смете бюджетных организаций. Фонд зарплаты в бюджете увеличили на 15%, как и в 2019 году по сравнению с 2018. В целом, с 2018 по 2020 годы фон увеличился на 33%, что, по словам Максима Ермоловича, опережает инфляцию и дает возможности расти реальной зарплате в бюджетной сфере.

Как отметил министр, январские расходы на зарплату бюджетникам оказались выше, чем в ноябре-декабре 2019 года (если опустить дополнительные выплаты в конце 2019 года).

Средние пенсии в 2020 году будут поддерживаться на уровне 40% от уровня средней заработной платы по стране (на таком уровне они находятся с августа 2019 года).

«Такая же ситуация будет сохранена и в 2020 году», – подытожил министр финансов Беларуси.

 
 
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В текущем году уровень заработной платы в бюджетной сфере будет составлять 80 % от среднереспубликанского значения.
 
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