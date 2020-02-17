ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Женщина потеряла на пляже кассету. То, что случилось через 25 лет, удивительно

17.02.2020 15:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Женщина вернула себе кассету, которую потеряла в отпуске 25 лет назад. Микстейп выбросило на пляж почти в 2000 километрах от того места, где его видели в последний раз. 

Как сообщает Sky News, в 1993 году Стелле Уэделл было 12 лет. Отправляясь на отдых в Коста-Браву и на Майорку, она взяла с собой кассету с любимыми песнями, чтобы слушать их на аудиоплеере. В какой-то момент женщина потеряла сборник с хитами таких артистов, как Pet Shop Boys, Боб Марли и Шегги. 

В прошлом году во время отпуска в Стокгольме Стелла была ошеломлена, увидев на стенде фотовыставки микстейп вместе со списком из 20 песен. 

Женщина потеряла на пляже кассету. То, что случилось через 25 лет, удивительно
Фото: instagram.com/mandybarkerphotography 

«Когда я читала список песен, он мне показался очень знакомым. Поэтому я сфотографировала его и сравнила с оригинальным диском 1993 года, который у меня до сих пор есть. Оказалось, что это был точно такой же список, только он начинался с третьей песни. Я помню, что мне не нравились первые две песни на диске, потому что они казались слишком старыми. Я пропустила их, когда записывала микстейп в 12 лет. Также мне очень нравится песня из мультфильма «Книга джунглей», которая всегда была третьей по счёту. В то время я всегда записывала музыку с дисков на кассеты, чтобы слушать их на аудиоплеере, особенно во время каникул. Казалось невероятным, что нашелся сборник, который я могла потерять более 20 лет назад», – рассказала Уэделл. 

Кассету вымыло на пляж в Фуэртевентуре в 2017 году, после чего её нашла британская деятельница искусства Мэнди Баркер, которая около десяти лет изучает проблему загрязнения океанов пластиком. 

Женщина потеряла на пляже кассету. То, что случилось через 25 лет, удивительно
Фото: instagram.com/mandybarkerphotography 

Фотограф полтора года держала находку на подоконнике, а затем отправила её профессиональному аудиореставратору, который смог привести кассету в работоспособное состояние. Далее Баркер включила её в свою передвижную выставку под названием «Море находок» (Sea of Artifacts). 

«Когда кассету восстановили, у Стеллы появился потрясающий шанс прийти на выставку и узнать эту кассету. Уэделл сказала мне, что была шокирована находкой. Когда я прочитала её письмо, я тоже не могла поверить в случившееся. Все были в шоке. Первые песни повреждены, но в остальных всё было слышно так же ясно, как если бы их записали сегодня. Это показывает, как долго пластик может находиться в море», – добавила Баркер. 

Женщина потеряла на пляже кассету. То, что случилось через 25 лет, удивительно
Фото: instagram.com/mandybarkerphotography 

Пока что кассета останется частью выставки, но затем находка будет возвращена её владелице Стелле Уэделл, которая живёт в Берлине. Кстати. вот те песни, которые записаны на кассете. 

1. Somebody Dance With Me (Radio Mix) - DJ Bobo
2. Would I Lie To You? - Charles & Eddie
3. The Jungle Book Groove - Disney Cast
4. Rock With You - Inner Circle
5. Do You See The Light - Snap
6. One Love (Radio Version) - Dr Alban
7. More And More - Captain Hollywood Project
8. Oh Carolina (Radio Version) - Shaggy
9. The Key, The Secret (Glamorously Developed Edit) - Urban Cookie Collective
10. It Keeps Rainin' (Tears From My Eyes) - Bitty McLean
11. Summer Summer (Radio Edit) - Loft
12. Never Let Her Slip Away - Undercover
13. Power Of American Natives - Dance 2 Trance
14. Iron Lion Zion (7'' Mix) - Bob Marley & The Wailers
15. Sweet Harmony - The Beloved
16. Give It Up - Cut 'n' Move
17. Go West - Pet Shop Boys
18. Runaway Train - Soul Asylum
19. (I Can't Help) Falling In Love With You - UB40
20. Mr Vain - Culture Beat

Несколько лет назад мы рассказывали о других вещах, которые могли бы стать частью выставки.

Историк создаёт невероятных оловянных солдатиков – здесь подробнее

Люди в материале: Стелла Уэделл, Мэнди Баркер, Stella Wedell, Mandy Barker

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина вернула себе кассету, которую потеряла в отпуске 25 лет назад. Микстейп выбросило на пляж почти в 2000 километрах от того места, где его видели в последний...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минфине рассказали, какими будут зарплаты и пенсии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика