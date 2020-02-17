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Женщина потеряла на пляже кассету. То, что случилось через 25 лет, удивительно
Источник материала: СТВ
Женщина вернула себе кассету, которую потеряла в отпуске 25 лет назад. Микстейп выбросило на пляж почти в 2000 километрах от того места, где его видели в последний раз.
Как
В прошлом году во время отпуска в Стокгольме Стелла была ошеломлена, увидев на стенде фотовыставки микстейп вместе со списком из 20 песен.
«Когда я читала список песен, он мне показался очень знакомым. Поэтому я сфотографировала его и сравнила с оригинальным диском 1993 года, который у меня до сих пор есть. Оказалось, что это был точно такой же список, только он начинался с третьей песни. Я помню, что мне не нравились первые две песни на диске, потому что они казались слишком старыми. Я пропустила их, когда записывала микстейп в 12 лет. Также мне очень нравится песня из мультфильма «Книга джунглей», которая всегда была третьей по счёту. В то время я всегда записывала музыку с дисков на кассеты, чтобы слушать их на аудиоплеере, особенно во время каникул. Казалось невероятным, что нашелся сборник, который я могла потерять более 20 лет назад», – рассказала Уэделл.
Кассету вымыло на пляж в Фуэртевентуре в 2017 году, после чего её нашла британская деятельница искусства Мэнди Баркер, которая около десяти лет изучает проблему загрязнения океанов пластиком.
Фотограф полтора года держала находку на подоконнике, а затем отправила её профессиональному аудиореставратору, который смог привести кассету в работоспособное состояние. Далее Баркер включила её в свою передвижную выставку под названием «Море находок» (Sea of Artifacts).
«Когда кассету восстановили, у Стеллы появился потрясающий шанс прийти на выставку и узнать эту кассету. Уэделл сказала мне, что была шокирована находкой. Когда я прочитала её письмо, я тоже не могла поверить в случившееся. Все были в шоке. Первые песни повреждены, но в остальных всё было слышно так же ясно, как если бы их записали сегодня. Это показывает, как долго пластик может находиться в море», – добавила Баркер.
Пока что кассета останется частью выставки, но затем находка будет возвращена её владелице Стелле Уэделл, которая живёт в Берлине. Кстати. вот те песни, которые записаны на кассете.
1. Somebody Dance With Me (Radio Mix) - DJ Bobo
Несколько лет назад мы рассказывали о других вещах, которые могли бы стать частью выставки.
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Женщина вернула себе кассету, которую потеряла в отпуске 25 лет назад. Микстейп выбросило на пляж почти в 2000 километрах от того места, где его видели в последний...
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