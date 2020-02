Женщина потеряла на пляже кассету. То, что случилось через 25 лет, удивительно

Источник материала: СТВ

Женщина вернула себе кассету, которую потеряла в отпуске 25 лет назад. Микстейп выбросило на пляж почти в 2000 километрах от того места, где его видели в последний раз.

Как сообщает Sky News, в 1993 году Стелле Уэделл было 12 лет. Отправляясь на отдых в Коста-Браву и на Майорку, она взяла с собой кассету с любимыми песнями, чтобы слушать их на аудиоплеере. В какой-то момент женщина потеряла сборник с хитами таких артистов, как Pet Shop Boys, Боб Марли и Шегги.

В прошлом году во время отпуска в Стокгольме Стелла была ошеломлена, увидев на стенде фотовыставки микстейп вместе со списком из 20 песен.



Фото: instagram.com/mandybarkerphotography

«Когда я читала список песен, он мне показался очень знакомым. Поэтому я сфотографировала его и сравнила с оригинальным диском 1993 года, который у меня до сих пор есть. Оказалось, что это был точно такой же список, только он начинался с третьей песни. Я помню, что мне не нравились первые две песни на диске, потому что они казались слишком старыми. Я пропустила их, когда записывала микстейп в 12 лет. Также мне очень нравится песня из мультфильма «Книга джунглей», которая всегда была третьей по счёту. В то время я всегда записывала музыку с дисков на кассеты, чтобы слушать их на аудиоплеере, особенно во время каникул. Казалось невероятным, что нашелся сборник, который я могла потерять более 20 лет назад», – рассказала Уэделл.

Кассету вымыло на пляж в Фуэртевентуре в 2017 году, после чего её нашла британская деятельница искусства Мэнди Баркер, которая около десяти лет изучает проблему загрязнения океанов пластиком.



Фото: instagram.com/mandybarkerphotography

Фотограф полтора года держала находку на подоконнике, а затем отправила её профессиональному аудиореставратору, который смог привести кассету в работоспособное состояние. Далее Баркер включила её в свою передвижную выставку под названием «Море находок» (Sea of Artifacts).

«Когда кассету восстановили, у Стеллы появился потрясающий шанс прийти на выставку и узнать эту кассету. Уэделл сказала мне, что была шокирована находкой. Когда я прочитала её письмо, я тоже не могла поверить в случившееся. Все были в шоке. Первые песни повреждены, но в остальных всё было слышно так же ясно, как если бы их записали сегодня. Это показывает, как долго пластик может находиться в море», – добавила Баркер.



Фото: instagram.com/mandybarkerphotography

Пока что кассета останется частью выставки, но затем находка будет возвращена её владелице Стелле Уэделл, которая живёт в Берлине. Кстати. вот те песни, которые записаны на кассете.

1. Somebody Dance With Me (Radio Mix) - DJ Bobo

2. Would I Lie To You? - Charles & Eddie

3. The Jungle Book Groove - Disney Cast

4. Rock With You - Inner Circle

5. Do You See The Light - Snap

6. One Love (Radio Version) - Dr Alban

7. More And More - Captain Hollywood Project

8. Oh Carolina (Radio Version) - Shaggy

9. The Key, The Secret (Glamorously Developed Edit) - Urban Cookie Collective

10. It Keeps Rainin' (Tears From My Eyes) - Bitty McLean

11. Summer Summer (Radio Edit) - Loft

12. Never Let Her Slip Away - Undercover

13. Power Of American Natives - Dance 2 Trance

14. Iron Lion Zion (7'' Mix) - Bob Marley & The Wailers

15. Sweet Harmony - The Beloved

16. Give It Up - Cut 'n' Move

17. Go West - Pet Shop Boys

18. Runaway Train - Soul Asylum

19. (I Can't Help) Falling In Love With You - UB40

20. Mr Vain - Culture Beat

