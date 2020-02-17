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Рыбачим по Правилам

17.02.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Рыбачим по Правилам

Кобринская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает всем любителям рыбалки, что в соответствии с Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 08 декабря 2005 г. № 580 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2013 г. № 551), в рыболовных угодьях фонда запаса разрешается лов рыбы с одновременным использованием орудий рыболовства одного вида или различных видов с общим количеством крючков не более 5 штук на рыболова, а для граждан, являющихся членом республиканского государственно-общественного объединения “Белорусское общество охотников и рыболовов”, при наличии удостоверения с оплаченными взносами, разрешено применять орудия любительского рыболовства с общим количеством крючков до 10 штук на рыболова.

Использование кружков, жерлиц, ставок, колобашек и других аналогичных систем и оснащений в ночное время суток, а также лов рыбы с помощью осветительных приборов, категорически запрещается.

Отправляясь на рыбалку, необходимо знать, что неподписанные жерлицы, кружки и аналогичные орудия любительского рыболовства, а также оставление их без надзора, запрещены, в случае обнаружения их сотрудниками Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, они подлежат изъятию, и при установлении владельца данных снастей, в отношении его будет начат административный процесс.

Также напоминаем, что в настоящее время действует запрет на лов сома обыкновенного, который продлится по 31 марта, а с 1 марта по 15 апреля на территории Брестской области будет установлен запрет на лов щуки обыкновенной в целях создания благоприятных условий для ее воспроизводства.

Добыча данных особей рыб в запретные для лова сроки влечет административную ответственность от 20 до 50 базовых величин, а  вред возмещается в тройном размере по каждому экземпляру, независимо от его веса и размера.

О фактах браконьерства и нарушений природоохранного законодательства просим сообщать на телефон доверия Кобринской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира
8 (01642)92-6-70.

Владимир ШЛАЕВ, начальник межрайонной инспекции.

 

 

 

 
 
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