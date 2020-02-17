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В столице выступит музыкант, который как две капли воды похож на Фредди Меркьюри
Источник материала: Tut.by
Канадский певец
Сорок мировых хитов Queen из списка самых популярных песен группы — Bohemian Rhapsody, Show must go, Radio Ga Ga, Somebody to Love — и много других композиций прозвучат в этот вечер в исполнении Марка Мартела. Возможно, временами вам будет казаться, что на сцене сам Фредди Меркьюри. Мартела называют уникальным музыкантом: он не только поет, как Фредди, улавливая его манеру поведения и вокальные интонации, но еще и внешне похож на вокалиста Queen.
В сентябре 2011 года Мартел принял участие в конкурсе, организованном ударником группы Queen Роджером Тейлором для проекта Queen Extravaganza. Видео, на котором Мартел исполняет фрагмент Somebody to Love, собрало более миллиона просмотров всего за несколько дней. Мартел стал одним из победителей соревнования и вместе с группой отправился в 2012 году в шестинедельный концертный тур.
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Канадский певец Марк Мартел выступит 4 октября во Дворце Республики с трибьют-шоу Queen Show. На концерте он исполнит главные хиты культовой группы Queen.
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