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Суд Ивановского района за пьяное ДТП приговорил водителя к 9 годам колонии
17.02.2020 16:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Суд Ивановского района сегодня огласил
Авария на трассе Иваново - граница Украины произошла в марте 2019 года. Водитель автомобиля "Ауди А6" сел за руль пьяным, ехал со скоростью более 90 км/ч. На закруглении дороги не справился с управлением - машина оказалась в кювете, затем врезалась в деревья.
Суд признал мужчину виновным по ч.5 ст.317 УК (нарушение
Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.
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Суд Ивановского района сегодня огласил приговор по уголовному делу о ДТП, в котором два человека погибли и еще двое получили тяжелые травмы, сообщили БЕЛТА в...
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