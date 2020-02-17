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Суд Ивановского района за пьяное ДТП приговорил водителя к 9 годам колонии

17.02.2020 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Ивановского района сегодня огласил приговор по уголовному делу о ДТП, в котором два человека погибли и еще двое получили тяжелые травмы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Суд Ивановского района за пьяное ДТП приговорил водителя к 9 годам колонии

Авария на трассе Иваново - граница Украины произошла в марте 2019 года. Водитель автомобиля "Ауди А6" сел за руль пьяным, ехал со скоростью более 90 км/ч. На закруглении дороги не справился с управлением - машина оказалась в кювете, затем врезалась в деревья.

Суд Ивановского района за пьяное ДТП приговорил водителя к 9 годам колонии

Суд признал мужчину виновным по ч.5 ст.317 УК (нарушение ПДД пьяным водителем, повлекшее по неосторожности смерть двух человек и причинение еще двум тяжких телесных повреждений). Он приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Обвиняемый на пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Суд Ивановского района за пьяное ДТП приговорил водителя к 9 годам колонии

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.

 
 
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