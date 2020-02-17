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«Юля – равно надёжность». Что думают актёры Купаловского о Шпилевской
Источник материала: СТВ
Коллеги рассказали об актрисе Шпилевской в программе
Павел Харланчук-Южаков, актер Национального академического театра имени Я. Купалы:
Кристина Дробыш, актриса Национального академического театра имени Я. Купалы:
Сергей Чуб, актер Национального академического театра имени Я. Купалы:
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Коллеги рассказали об актрисе Шпилевской в программе «В людях». Павел Харланчук-Южаков, актер Национального академического театра имени Я. Купалы:А что вы...
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