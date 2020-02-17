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«Юля – равно надёжность». Что думают актёры Купаловского о Шпилевской

17.02.2020 16:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Коллеги рассказали об актрисе Шпилевской в программе «В людях».

«Юля – равно надёжность». Что думают актёры Купаловского о Шпилевской

Павел Харланчук-Южаков, актер Национального академического театра имени Я. Купалы:
А что вы хотите? Чтобы я сказал, что – ужасная такая женщина, такая вредная, на себе зацикленная?

Женственная и… Как это сказать? Ответственная.

«Юля – равно надёжность». Что думают актёры Купаловского о Шпилевской

Кристина Дробыш, актриса Национального академического театра имени Я. Купалы:
В первую очередь, для меня это голос и грация. Потому что, если вот взять воплощение женщины – вот это будет Юля.

Потому что, мне кажется, в какую бы ситуацию Юля не попадала, это всегда сохранение стати и гордости.

«Юля – равно надёжность». Что думают актёры Купаловского о Шпилевской

Сергей Чуб, актер Национального академического театра имени Я. Купалы:
Я даже могу одним словом охарактеризовать Юлю. Это вот просто слово-синоним. Юля – равно надёжность.

«Юля – равно надёжность». Что думают актёры Купаловского о Шпилевской

Люди в материале: Павел Харланчук-Южаков, Кристина Дробыш, Сергей Чуб

 
 
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Коллеги рассказали об актрисе Шпилевской в программе «В людях». Павел Харланчук-Южаков, актер Национального академического театра имени Я. Купалы:А что вы...
 
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