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Учащиеся детских школ искусств – в числе участников областного конкурса «Юный виртуоз»

17.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Учащиеся детских школ искусств – в числе участников областного конкурса «Юный виртуоз»

14-15 февраля  Гомельский колледж искусств собрал участников 1 открытого областного конкурса исполнителей на фортепиано и струнных смычковых инструментах «Юный виртуоз».

В конкурсе приняли участие более ста музыкантов из Гомеля и Гомельской области. Наш район представили Людмила Карпенко в номинации «скрипка» (учитель Фролова Елена Александровна, концертмейстер Пастушенко Екатерина Александровна) из Уваровичской школы искусств, которая удостоена грамоты за успешное выступление. В номинации «фортепиано» выступала учащаяся Буда-Кошелёвской школы искусств Дарья Куриленко (учитель Кольцова Наталья Анатольевна), которая  отмечена грамотой за участие.  Ребята достойно справились с программой и показали высокий  уровень исполнительского мастерства. К слову, Людмила Карпенко в этом году оканчивает Уваровичскую школу искусств  и усердно готовится к поступлению в Гомельский колледж искусств им.Н.Ф.Соколовского.

Фото ДШИ

 
Теги: Гомель
 
 
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14-15 февраля  Гомельский колледж искусств собрал участников 1 открытого областного конкурса исполнителей на фортепиано и струнных смычковых...
 
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