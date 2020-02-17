ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 2,1 тыс. многодетных семей Брестской области улучшат жилищные условия в этом году

17.02.2020 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области в текущем году свои жилищные условия смогут улучшить более 2,1 тыс. многодетных семей, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома - начальник управления инвестиций, строительства и ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Дмитрий Власик.

Более 2,1 тыс. многодетных семей Брестской области улучшат жилищные условия в этом году

В регионе в этом году для многодетных семей планируется построить 175 тыс. кв.м жилья, в том числе не менее 40% индивидуального. "Поставлена задача максимально способствовать многодетным семьям в улучшении жилищных условий. Они могут построить квартиру или индивидуальный дом, купить или реконструировать существующее жилье. Вариантов достаточно. Во всех этих случаях предоставляется государственная поддержка", - подчеркнул Дмитрий Власик.

В Брестской области планируется возвести 94 многоквартирных дома, 85 из них с привлечением адресного жилищного субсидирования. На кредитование по указу №240 ("О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений") в этом году направят более Br200 млн. С банками заключены 830 кредитных договоров (только в Бресте 531), в том числе 174 с начала года.

Первый зампредседателя комитета обратил внимание, что многодетные семьи имеют первоочередное право на направление для заключения кредитных договоров по указу №240. Также для улучшения жилищных условий им разрешено использовать семейный капитал.

В Брестской области в 2019 году построили жилье почти для 2,4 тыс. многодетных семей. Еще 107 смогли улучшить условия, приобретя недвижимость, 47 - реконструировав.

В целом региону на 2020 год доведен план по строительству 650 тыс. кв.м жилья.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Брестской области в текущем году свои жилищные условия смогут улучшить более 2,1 тыс. многодетных семей, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экстренный чемпионат. Раубичи снова примут первенство Европы по биатлону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика