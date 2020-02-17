Более 2,1 тыс. многодетных семей Брестской области улучшат жилищные условия в этом году

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области в текущем году свои жилищные условия смогут улучшить более 2,1 тыс. многодетных семей, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома - начальник управления инвестиций, строительства и ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Дмитрий Власик.





В регионе в этом году для многодетных семей планируется построить 175 тыс. кв.м жилья, в том числе не менее 40% индивидуального. "Поставлена задача максимально способствовать многодетным семьям в улучшении жилищных условий. Они могут построить квартиру или индивидуальный дом, купить или реконструировать существующее жилье. Вариантов достаточно. Во всех этих случаях предоставляется государственная поддержка", - подчеркнул Дмитрий Власик.

В Брестской области планируется возвести 94 многоквартирных дома, 85 из них с привлечением адресного жилищного субсидирования. На кредитование по указу №240 ("О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений") в этом году направят более Br200 млн. С банками заключены 830 кредитных договоров (только в Бресте 531), в том числе 174 с начала года.

Первый зампредседателя комитета обратил внимание, что многодетные семьи имеют первоочередное право на направление для заключения кредитных договоров по указу №240. Также для улучшения жилищных условий им разрешено использовать семейный капитал.

В Брестской области в 2019 году построили жилье почти для 2,4 тыс. многодетных семей. Еще 107 смогли улучшить условия, приобретя недвижимость, 47 - реконструировав.

В целом региону на 2020 год доведен план по строительству 650 тыс. кв.м жилья.