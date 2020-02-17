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C 18 по 20 февраля в Минске пройдут мини-ярмарки вакансий. Об это сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

18 февраля (вторник) мероприятие пройдет в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Свои вакансии представят ООО «ПрофРезервГрупп» и Центральный отдел Департамента охраны МВД.

19 февраля (среда) ярмарка состоится в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я. Коласа, 69). Там можно будет узнать о вакантных местах в ЖЭУ №1, 2, 4 Советского района и в троллейбусном парке №2.

Третья ярмарка пройдет 20 февраля (четверг) в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32). О вакансиях расскажут представители унитарного предприятия «Амкодор-Логойск», ООО «ПрофРезервГрупп», ОАО «Промтехмонтаж».

Все мероприятия проводятся с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.