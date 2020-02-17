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Россиянка заразилась коронавирусом

17.02.2020 16:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россиянка заразилась коронавирусом

Гражданка России заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у японского порта Йокогама, она будет госпитализирована, сообщает российское посольство в Токио.

«В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19 коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения», – сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом на лайнере среди россиян.

Тем временем представитель министерства здравоохранения Японии сообщил, что на лайнере выявлено 99 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, общее число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 454 человек, передает РИА «Новости».

Напомним, судно находится на карантине в порту Иокогама с 3 февраля из-за вспышки коронавируса. Всего на судне находится около 3,6 тыс. человек.

 
 
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Гражданка России заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у японского порта Йокогама, она будет госпитализирована, сообщает...
 
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