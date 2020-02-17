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Искусство молитвенного пения. Международный фестиваль православных песнопений «Коложский благовест» в Гродно начинает программу

17.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Искусство молитвенного пения. Международный фестиваль православных песнопений «Коложский благовест» в Гродно начинает программу

Масштабный фестиваль пройдет с 17 по 22 февраля и объединит в своей программе широкий спектр мероприятий.

Стартовал «Коложский благовест» выставкой «Блаженная Валентина, духовная заступница земли Минской». Основные же события – торжественное открытие, конкурсные прослушивания и гала-концерт – пройдут с 19 по 22 февраля.
«Коложский благовест» проводят Гродненская епархия и управление культуры облисполкома. Он уже давно стал одним из самых значимых событий в жизни области и православного мира, объединяя людей на основе церковно-песенного искусства. В этом году фестиваль собрал представителей 11 государств, что является рекордом. Среди участников не только хоры из стран-соседок, но и коллективы из Эстонии, Финляндии и Нидерландов.
 
– Уже девятнадцатый «Коложский благовест»! Казалось бы, фестиваль идет намеченным путем, все достаточно традиционно. Но каждый форум по-своему неповторим. В этом году, например, мы ожидаем 37 коллективов из 11 стран. С нетерпением ждем наших гостей из Польши, Латвии, Украины. Ежегодно высоким хоровым мастерством слушателей поражают хоры из Румынии. Присоединятся к нам коллективы из новых стран: Эстонии, Финляндии, Нидерландов. Фестиваль «Коложский Благовест» – единственный в Беларуси международный форум, внесенный в список ежегодно проводимых фестивалей и утвержденный Советом министров. Об исключительной роли фестиваля свидетельствует и уникальный состав жюри. В него входят известные регенты, музыковеды, деятели церковно-певческого дела из Украины, Польши, России, Румынии, Латвии, Франции и Беларуси. А коллективы стремятся поделиться со слушателями своим хоровым мастерством, опытом молитвенного пения, – рассказала директор фестиваля Наталья Гапличник.
 
По традиции фестиваль откроет коллектив, получивший Гран-при в прошлом году. Услышать победителей 2019 года –  минский мужской хор «Всехсвятский» – можно будет 19 февраля в 18.00 в драматическом театре на торжественном открытии «Коложского благовеста».
 
20 и 21 февраля в Свято-Покровском соборе с 10 часов утра пройдут конкурсные прослушивания, которые можно посетить бесплатно.
 
Концерты хоровых коллективов можно будет услышать 20 февраля в Свято-Покровском соборе в 18.00, 21 февраля в зале Городского центра культуры в 18.00.
 

Кульминацией фестиваля станет гала-концерт, который пройдет 22 февраля в драмтеатре. Список его участников пока остается загадкой, ведь формируется по результатам конкурных прослушиваний.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ
https://grodnonews.by/

 
 
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Масштабный фестиваль пройдет с 17 по 22 февраля и объединит в своей программе широкий спектр мероприятий. Стартовал «Коложский благовест» выставкой «Блаженная...
 
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