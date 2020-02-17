Власти хотят полностью запретить пластиковую посуду в кафе и ресторанах

Источник материала: Tut.by

В Беларуси намерены с 2023 года запретить использование одноразовой пластиковой посуды в заведениях общественного питания. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут. До этого предусмотрен поэтапный отказ от «пластика» в общепита.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

«Предполагается поэтапный переход от использования одноразовой пластиковой посуды, отметил Александр Корбут. — Правительство приняла не одноразовый запрет, а поэтапный переход по всем направлениям, чтобы вся отрасль и бизнес подготовились».

Александр Корбут напомнил, что с 2021 года власти намерены отказаться от использования в общепите 5 наименований одноразовой пластиковой посуды:

контейнеры, коробки, ланч-боксы и другие предметы и изделия, предназначенные для хранения продукции общественного питания и пищевых продуктов, за исключением лотков для упаковывания кулинарных полуфабрикатов и коробок для упаковывания кондитерских изделий;

палочки для размешивания напитков;

стаканы;

тарелки;

чашки

13 февраля Министерство антимонопольного регулирования и торговли разместило на общественное обсуждение соответствующий законопроект.

При этом в январе этого года МАРТ уже размещал на национальном правовом форуме проект постановления «Об определении перечня одноразовой пластиковой посуды». Список одноразовой пластиковой посуды, которую хотят запретить использовать в общепите с 2021 года, был тот же. Но было указано, что запрет может касаться только посуды из поливинилхлорида и полистирола. Сейчас этого уточнения нет в законопроекте.

Как в Беларуси борются с пластиком в торговле и общепите

В Беларуси решили повысить плату для производителей и поставщиков за организацию сбора пластиковой упаковки и посуды, поэтапный рост начнется с 1 апреля этого года. Возможное повышение расходов из-за увеличения сбора юрлицам и ИП будет компенсирован потребителями, поясняли ранее власти. Проще говоря, будут расти цены на товары в пластиковой упаковке.

Еще одно изменение по пластику принял президент, оно касается системы сбора отходов бумажной и картонной упаковки. Напомним, Александр Лукашенко 17 января подписал указ № 16 «О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки». Документ среди прочего отменяет действующее ограничение по применению производителями и поставщиками собственной системы сбора отходов бумажной и картонной упаковки. Снижается административная и финансовая нагрузка на субъекты хозяйствования, связанные с выполнением обязанности по обеспечению сбора отходов, при этом исключается административная процедура по регистрации в реестре производителей и поставщиков, сообщает пресс-служба президента.

Ранее сообщалось , что правительство готово рассмотреть финансовые стимулы для ускоренного перехода на бумажную упаковку. Одним из стимулов для производителей экологичной упаковки могут стать дешевые кредиты.

Власти ранее откорректировали ассортиментный перечень товаров, которые обязательно должны быть в магазинах. В их число включили бумажные пакеты, одноразовую посуду и столовые приборы из бумаги. Требование касается не только магазинов, но также павильонов и автозаправок. При этом власти урезали для торговли минимальный набор пакетов и одноразовой посуды из пластика. Но позже выяснилось , что бумажные подарочные пакеты также засчитываются как товар из обязательного ассортиментного перечня. Поэтому не все торговые сети закупили бумажные упаковочные пакеты.

В Беларуси также решили увеличить плату за организацию сбора пластиковой упаковки и посуды для производителей и поставщиков оной в 2 раза — со 180 рублей за тонну пластика до 360. Сделать это собираются для того, чтобы простимулировать бизнес, который использует неэкологичную тару для упаковки своей продукции, организовать ее сбор.

Стоит напомнить, что в Беларуси в 2019 году принята директива № 7, в которой говорится о поэтапном снижении количества полиэтиленовой упаковки и замещении ее упаковкой безопасной, в том числе из стекла и бумаги.

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