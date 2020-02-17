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На Минском полумарафоне-2020 ожидают 42 тыс. участников

17.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На Минском полумарафоне-2020 ожидают 42 тыс. участников

Организаторы Минского полумарафона в 2020 году ожидают 42 тыс. участников. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной официальному старту регистрации на предстоящий забег, председатель БФЛА Вадим Девятовский, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы прибавляем в количестве. В этом году будут участвовать 42 тыс. человек. Спрос на регистрацию колоссальный, — сказал Вадим Девятовский. — Люди готовятся к мероприятию заранее, тренируются, и мы этому очень рады. На каждую из трех дистанций предусмотрен лимит. Такая мера необходима, чтобы не создавать экстренных ситуаций и сделать пребывание на трассе максимально комфортным».

Первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов отметил, что Минский полумарафон привлекает внимание жителей Беларуси и стран зарубежья. «Бег с каждым годом пользуется все большей популярностью. Количество занимающихся растет. Думаю, регистрация в этом году завершится довольно быстро. Уверен, что в этот раз мероприятие также пройдет с хорошим настроением», — добавил он.

Старты на 5,5 км, 10,55 км и 21,097 км состоятся 13 сентября. Подать заявку можно на сайте полумарафона. Онлайн-регистрация открыта до 12 сентября или до момента достижения максимального числа участников.

Девиз Минского полумарафона 2020 года остался таким же — «Бежим вместе!».

В 2019 году Минский полумарафон прошел в пятый раз. Его участниками стали 40 тыс. человек из 68 стран мира. Победителем у мужчин на самой длинной дистанции Минского полумарафона-2019 (21,1 км) стал атлет из Эритреи Берхан Хидру Афеверки, у женщин — белоруска Нина Савина. Полумарафон повысил свой статус, получив серебряный лейбл от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Призовой фонд соревнований составил $60 тыс.

https://www.belta.by/

 
 
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Организаторы Минского полумарафона в 2020 году ожидают 42 тыс. участников. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной официальному старту регистрации...
 
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