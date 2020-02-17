Правят бал любовь и разум. Прошел областной интеллект-фест «Миоры-Open»

Источник материала: Міёрскія навіны

Признаниями в любви к ученикам, тренерам, знаниям и интеллектуальным играм запомнился участникам и зрителям турнир «Миоры Open-2020».

С каждым годом растет число участников областного интеллект-феста «Миоры-Open». Впервые – в 2015-ом – поборолись за звание самых эрудированных 17 команд из пяти городов, в 2020-ом уже 32 из одиннадцати населенных пунктов. Многие не впервые покоряли турнир, а для кого-то он стал открытием.

Миоры приятно удивляют

Перед началом турнира в фойе и в актовом зале районного Дома культуры оживленно. Общаются тренеры. Кто-то из участников спешит за сладостями в кафе «Карамелька», позирует профессиональному фотографу Владимиру Титовичу, некоторые уже заняли свои места и присматриваются. Чашникские «Щеглы» выслушивают наставления тренера Светланы Сушковой перед игрой.

– Участвуем в «Миоры-Open» со второго феста. Это праздник знаний, интеллекта и шоу, – делится впечатлениями Светлана Георгиевна. – Мы частые гости на Миорщине – наши дети отдыхают в «Росинке». Ваши ребята выступают у нас в интеллектуальном фестивале «Майский жук».

– В Миорах нас всегда ждет что-то новое и интересное, – подхватывает слова тренера капитан ювенальской команды «Щеглы» Роман Родионов.

– Мы в Миорах второй раз, – признается тренер полоцкого клуба Анна Синегубова. – Очень тепло принимают, готовят интересные вопросы. Дети в восторге. В этом году привезли новые команды. Вдвойне приятно участвовать в празднике, приуроченном к Дню влюбленных.

Волнуются и участники интеллект-клуба «Мерея».

– Это всегда яркий праздник и необыкновенное открытие, – говорит Виктория Конах из «Потомков Афины». – Вкусные вопросы и большая конкуренция подзадоривают и заставляют еще больше готовиться.

Также в числе участников интеллектуалы из Лепеля, Городка, Новополоцка, Витебска, Шарковщины, Верхнедвинска, Дисны и Нового Погоста.

Кто создает праздник

В этом году «Миоры-Open» прошел в шестой раз. Одна из особенностей интеллект-феста – сценический подход в организации турнира: организаторы креативно обыгрывают открытие. Очередной турнир подтвердил этот факт: Шерлок Холмс и Доктор Ватсон разбирались с загадкой цифры 6. Она олицетворяет мужское и женское начало, сотворение всего сущего, счастье и успех – это символ совершенства. К тому же шестое чувство – интуиция – залог хорошей игры эрудитов.

Днем любви к интеллекту, разуму, к людям, которые отдают сердце своим воспитанникам, назвала праздник ведущая турнира и тренер общественного объединения «Белорусская лига интеллектуальных команд» Наталья Будько. Пожелал красивой и бескомпромиссной борьбы заместитель председателя райисполкома Валерий Драбо, заметив, что интеллект-фест «Миоры-Open» стал хорошей традицией и интеллектуальным брендом города.

В составе жюри – директор районного центра детей и молодежи Валентина Митрофанова, ее заместитель Ольга Ясинская, заведующий отделом по основной деятельности Оксана Немиро, методист Вероника Шаминко, педагог-организатор Надежда Кухтинская.

Люди, благодаря которым праздник состоялся, – заместитель председателя райисполкома Валерий Драбо, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Александр Тронькин и главный специалист отдела Ирина Чернявская, первый секретарь ОО «БРСМ» Виктория Фурс, директор районного центра детей и молодежи Валентина Митрофанова, директор РДК Александр Фурс, творческая группа – школьники СШ № 3 имени Е. Томко и педагог-организатор Вероника Грецкая, начальник отдела по образованию Александр Жук, Ксения Москаленко, индивидуальные предприниматели Лариса Кузьмина, украсившая зал и Ольга Бучинская, подарившая участникам турнира сладкие подарки – пряники с логотипом праздника.

Историю интеллект-феста отразили в видеоролике, который показали участникам и гостям.

Есть вопрос! Но нет ответа…

Турнир состоял из четырех игр: «Калейдоскоп», «Устами вундеркинда», «Медиа-азбука», «Что?Где?Когда?». Эрудиты сыграли 124 вопроса. Пакеты вопросов всегда составляются продуманно и имеют логическую взаимосвязь.

Наталья Будько призывала внимательно слушать, ведь в вопросе может быть подсказка. К тому же отвечать предельно точно. Например, в рекламном ролике НБА игра приобретает космический масштаб. Куда попадает мяч баскетболиста? Кто-то из команд ответил – в Сатурн. Правильно – в кольцо Сатурна.

Самый длинный удар в истории гольфа совершил человек этой профессии. Астронавт. Индийцы считали, что война преступна, поэтому придумали ее прообраз, чтобы играть ее понарошку. Это шахматы.

Некоторые вопросы не взял никто. Например: они прибыли в Америку на паруснике «Мэйфлауэр», англичане называли их «бродягами с золотой головой». Речь идет об одуванчиках. Пилигримы взяли их с собой, отправляясь в путь.

«Пираньям» все задания по зубам

В младшей подгруппе – «Дюймики» – победили лепельские «Рашмор» и «Геракл», на третьем месте команда «Совята» из Витебска.

В категории «Мини» лидировали также лепельчане – команда «Рапира». Второе место разделили «Чеканная монета» из Витебска и новополоцкий «Лабиринт». На третьем – «Отличный борщ» из Верхнедвинска.

Среди «Ювеналов» определены лидеры: представители Лепеля «Пираньи», «Щеглы» из Чашник и миорские «Потомки Афины».

Не первый год на вершине пьедестала лепельские ребята. Подтвердили звание самой эрудированной команды прошлогодние лидеры – «Пираньи». Они выступали в старшей группе и красиво завершили свою карьеру в «Миоры-Open». В числе победителей второй год подряд команды «Рашмор», «Геракл» и «Рапира».

В районном рейтинге лидировали «Потомки Афины».

Победители получили кубки и медали. Всем участникам раздали подарки, а также расписные пряники, изготовленные под заказ с логотипом турнира Ксенией Москаленко.

Теплые признания

Тренер миорского клуба «Мерея» Наталья Будько вкладывает в детей, которых обучает, 101 % своей души. За это время она задала им около 2020 вопросов. В ней не найти недостатков. Такие тезисы вывели во время своего выступления «Красные охотники» – команда выпускников интеллектуального клуба «Мерея», неоднократные победители интеллектуальных турниров различного уровня

– Тренера нужно любить, обнимать и благодарить, – говорил капитан команды Дмитрий Гоголинский.

Грамоту любимому тренеру вручили выпускники клуба – представители команды «Потомки Афины».

В нашем городе всегда рады приятным встречам и непринужденному общению. Тем более с интеллектуальной составляющей. Призывал всех вместе спеть «It's My Life» (это моя жизнь) Егор Оболевич.

Эмоции и впечатления

Ольга Кошелева, Витебск: «Спасибо за праздник, который вы нам подарили. Получили массу положительных эмоций и заряд бодрости, несмотря на долгую дорогу. Восхищаемся вашим креативом».

Наталья Семенова, Витебск: «Мы побывали на многих турнирах. В Миорах очень понравилась теплая и уютная атмосфера праздника. Было здорово, несмотря на не самые лучшие результаты».

Виктор Радько, Лепель: «Мы постоянные участники «Миоры-Open». Наблюдаю рост Натальи Ивановны как организатора. Раньше думал, что устраивать такие шоу можем только мы. Сейчас вижу – Миоры наступают. Серьезно готовимся, прорабатывая все темы, изучаем сайты Натальи Будько, ее интересы. Игровые материалы были уровня серьезного ювенальского турнира ... очень достойными, красивыми по темам, логичными и далеко не прогулочными. Много вопросов про Беларусь – что, как мне кажется, и полезно, и познавательно, и правильно. Спасибо за приглашение, мы готовы побеждать еще раз!»

Наталья Будько: «Признательна всем, кто поддерживает и развивает интеллектуальное движение – это залог стабильного будущего нашей страны. Наш турнир стал хорошей стартовой площадкой для многих команд, в их числе «Пираньи» из Лепеля – бронзовый призер Чемпионата по интеллектуальным играм Республики Беларусь по итогам 2019 года. Наш интеллект-фест сегодня известен благодаря отзывам участников и рекламе по всей стране. Уже сейчас мы начинаем думать над тем, чтобы сделать праздник еще масштабнее в следующем году, так как команды из других областей желают принять участие в турнире. Есть заявки на следующий год. Эмоции детей говорят сами за себя. Ведь если вкладывать в дело душу, то всегда будет хорошо там, где мы с ребятами клуба «Мерея» есть!!! Мы вместе – и этом наша сила. Огромное спасибо моим воспитанникам за помощь в организации и проведении турнира».

Елена ВОРОНИНА.

Фотоматериал Казимира БЛАЖЕВИЧА.