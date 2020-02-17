«Не хватает только полторашки». Болельщики обсуждают фото с презентации Кокорина

Источник материала: Tut.by

Вышедший в прошлом году из колонии Александр Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи». Переход российского футболиста обсуждался в течение нескольких недель, но после трансфера болельщики переключились на фото с презентации.



Фото: ФК «Сочи»

Фото сделано в слабо освещенном помещении на фоне трубы. Кокорин и тренер команды Владимир Федотов одеты в серые спортивные костюмы, а Александр даже не снял шапку и рюкзак.

Как итог самыми рейтинговыми постами на Sports.ru стали сообщения о презентации футболиста: «Ну и фотка…», «Полторашки пенного не хватает в кадре», «Вот это презентация! Мировой уровень», «Фото в подъезде у мусоропровода?».

Футбольный клуб «Сочи» принадлежит российскому олигарху Борису Ротенбергу. При этом сразу восемь игроков клуба арендованы у «Зенита».

Александр Кокорин долго отказывался от перехода в «Сочи» и даже был сослан в «Зенит-2», но после общения с Ротенбергом принял предложение «южан».