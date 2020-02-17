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«Не хватает только полторашки». Болельщики обсуждают фото с презентации Кокорина
Источник материала: Tut.by
Вышедший в прошлом году из колонии Александр Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи». Переход российского футболиста обсуждался в течение нескольких недель, но после трансфера болельщики переключились на фото с презентации.
Фото сделано в слабо освещенном помещении на фоне трубы. Кокорин и тренер команды Владимир Федотов одеты в серые спортивные костюмы, а Александр даже не снял шапку и рюкзак.
Как итог самыми
Футбольный клуб «Сочи» принадлежит российскому олигарху Борису Ротенбергу. При этом сразу восемь игроков клуба арендованы у «Зенита».
Александр Кокорин долго отказывался от перехода в «Сочи» и даже был сослан в «Зенит-2», но после общения с Ротенбергом принял предложение «южан».
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Вышедший в прошлом году из колонии Александр Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи». Переход обсуждался в течение нескольких недель, но после презентации...
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