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На концерте в Минске мужчина избил девушку-контролёра из-за замечания
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске во время концерта 46-летний мужчина избил девушку-контролера. Его обвиняют в хулиганстве.
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Мужчине не понравились действия контролера – он схватил девушку за голову, удерживал ее, а затем ударил о кресло и тянул за волосы.
Потерпевшая пояснила, что сделала замечание из-за того, что компания не соблюдала технику безопасности. А обвиняемый заявил, что не понял слова контролера, поэтому, не получив ответы на свои вопросы, применил к ней насилие.
Мужчина просил освободить его от уголовной ответственности и применить меры административного воздействия – прокурор отклонил такое ходатайство из-за дерзости преступления.
После изучения материалов уголовного дела прокуратура Центрального района г. Минска пришла к выводу об обоснованности предъявленного минчанину обвинения, объективном и полном исследовании обстоятельств преступления. Согласилась с правовой квалификацией содеянного по ч. 1 ст. 339 УК РБ.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
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Новости Беларуси. В Минске во время концерта 46-летний мужчина избил девушку-контролера. Его обвиняют в хулиганстве.
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