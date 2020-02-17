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Мама ВИЧ-инфицированной девочки из Пинска: «Надеемся, а вдруг где-то покажет отрицательный»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Пинске у 11-месячной девочки диагностирован ВИЧ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проверили всю семью: родителей и четверых братьев. Результат у всех отрицательный.
Мама малышки обратилась в Следственный комитет с заявлением о том, что ребёнка заразили в период прохождения лечения в одной из больниц.
Светлана Дыдышко, мама девочки:
Будем поддерживать ее во всем. Потом еще тяжело будет в дальнейшем с ней, когда она это все узнает. Мы боимся, как она себя поведет потом. Это больше всего для нас страшно.
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Новости Беларуси. В Пинске у 11-месячной девочки диагностирован ВИЧ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проверили всю семью: родителей и четверых...
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