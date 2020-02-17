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Мама ВИЧ-инфицированной девочки из Пинска: «Надеемся, а вдруг где-то покажет отрицательный»

17.02.2020 16:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Пинске у 11-месячной девочки диагностирован ВИЧ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проверили всю семью: родителей и четверых братьев. Результат у всех отрицательный.   

Мама ВИЧ-инфицированной девочки из Пинска: «Надеемся, а вдруг где-то покажет отрицательный»

Заражение младенца ВИЧ в Пинске. Что об этом говорят мама девочки и министр здравоохранения

Мама малышки обратилась в Следственный комитет с заявлением о том, что ребёнка заразили в период прохождения лечения в одной из больниц. 

Мама ВИЧ-инфицированной девочки из Пинска: «Надеемся, а вдруг где-то покажет отрицательный»

Светлана Дыдышко, мама девочки:
Девочка пошла на поправку, кушать начала хорошо, вес набирать. Веселая сейчас стала. Больше всего мы переживаем за дочку, чтобы в дальнейшем у нее все шло на поправку. Надеемся, что, а вдруг, может, где-то покажет отрицательный. Это у нас единственная надежда.  

Будем поддерживать ее во всем. Потом еще тяжело будет в дальнейшем с ней, когда она это все узнает. Мы боимся, как она себя поведет потом. Это больше всего для нас страшно.  

Люди в материале: Светлана Дыдышко

 
 
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Новости Беларуси. В Пинске у 11-месячной девочки диагностирован ВИЧ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проверили всю семью: родителей и четверых...
 
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