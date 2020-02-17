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Школа городских инициатив «Теплица» устраивает семинар в Горках
17.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
29 февраля в горецком бизнес-инкубаторе пройдет проектный семинар. Участники могилевской школы городских инициатив «Теплица поделятся своим опытом и постараются помочь жителям Горок находить кратчайшие пути от появления интересной идеи до ее успешной реализации.
«Теплица» за прошедшие четыре года придумала и реализовала креативные и резонансные проекты, которые стали заметным явлением в жизни не только Могилева, но и Бобруйска, Горок, Климовичей.
«Для тех, кто хочет сделать жизнь в своем городе лучше, но не знает как» — под таким слоганом вот уже пятый сезон работает школа городских инициатив «Теплица». Это не школа в привычном смысле, а серия встреч и лекций, которые помогают неравнодушным людям стать более инициативными и активными участниками городской жизни, стать движущей силой событий и процессов по ее улучшению.
Вот лишь несколько «тепличных» проектов —
Выпускники «Теплицы» принимали активного участие в подготовке и проведении таких масштабных мероприятий, как
Организаторы «Теплицы» приглашают активных жителей Горок и Горецкого района принять участие в проектном семинаре.
Участники семинара получат знания в области постановки целей и задач для реализации проектов, выбора методов их продвижения, поиска финансирования и единомышленников. Во время встречи мы разработаем полноценные проекты, которые улучшат жизнь города.
Семинар состоится 29 февраля с 14:00 до 19:00 в бизнес-инкубаторе StartUp по адресу: Горки, проспект Интернациональный, 1.
Мероприятие бесплатное. Чтобы стать участником, нужно до 28 февраля заполнить анкету-заявку
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