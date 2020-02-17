Школа городских инициатив «Теплица» устраивает семинар в Горках

Источник материала: Горецкий вестник

29 февраля в горецком бизнес-инкубаторе пройдет проектный семинар. Участники могилевской школы городских инициатив «Теплица поделятся своим опытом и постараются помочь жителям Горок находить кратчайшие пути от появления интересной идеи до ее успешной реализации.





«Теплица» за прошедшие четыре года придумала и реализовала креативные и резонансные проекты, которые стали заметным явлением в жизни не только Могилева, но и Бобруйска, Горок, Климовичей.

«Для тех, кто хочет сделать жизнь в своем городе лучше, но не знает как» — под таким слоганом вот уже пятый сезон работает школа городских инициатив «Теплица». Это не школа в привычном смысле, а серия встреч и лекций, которые помогают неравнодушным людям стать более инициативными и активными участниками городской жизни, стать движущей силой событий и процессов по ее улучшению.

Вот лишь несколько «тепличных» проектов — «Кинотеатр под открытым небом», «Позитивные знаки» , «Стихи на стенах» , Лестница-вышиванка , Ночные экскурсии , Лекции в необычных местах , арт-площадка ГородОК .

Выпускники «Теплицы» принимали активного участие в подготовке и проведении таких масштабных мероприятий, как «Драник-фест», «Большой городской пикник» .

Организаторы «Теплицы» приглашают активных жителей Горок и Горецкого района принять участие в проектном семинаре.

Участники семинара получат знания в области постановки целей и задач для реализации проектов, выбора методов их продвижения, поиска финансирования и единомышленников. Во время встречи мы разработаем полноценные проекты, которые улучшат жизнь города.

Семинар состоится 29 февраля с 14:00 до 19:00 в бизнес-инкубаторе StartUp по адресу: Горки, проспект Интернациональный, 1.

Мероприятие бесплатное. Чтобы стать участником, нужно до 28 февраля заполнить анкету-заявку ЗДЕСЬ

Бизнес-инкубатор ООО «Технопарк Горки»