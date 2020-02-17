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"Объединенные чувством": в Японии выбрали официальный девиз летней Олимпиады-2020
Источник материала: Партизан
Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио объявил девиз предстоящих соревнований.
Официальным слоганом Олимпиады стала фраза United by emotion ("Объединенные чувством"), сообщает твиттер Игр-2020.
В ролике, посвященном презентации девиза, снялась японская теннисистка Наоми Осака.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября.
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Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио объявил девиз предстоящих соревнований.
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