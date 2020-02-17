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НК «Янгпур» планирует поставлять нефть в Беларусь из Ямало-Ненецкого автономного округа

17.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

НК «Янгпур» планирует поставлять нефть в Беларусь из Ямало-Ненецкого автономного округа

НК «Янгпур» (дочерняя компания ПО «Белоруснефть»), которая ведет добычу нефти в Ямало-Ненецком автономном округе, планирует поставлять нефть в Беларусь. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в концерне «Белнефтехим».

«Компания «Янгпур» переориентирована на поставки нефти на белорусский рынок», — сказали в концерне. При этом объемы, а также графики поставок в «Белнефтехиме» пока не комментируют.

«Янгпур», с 2013 года входящая в состав РУП «ПО «Белоруснефть», представляет белорусскую компанию на российском рынке добычи нефти и газа, ведет поиск, разведку и разработку семи месторождений Известинского лицензионного участка, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как сообщалось, контракты на поставку в Беларусь российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, но не пришли к согласию по условиям. С 4 января поставки сырья в страну возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании «РуссНефть» и «Нефтиса». Кроме того, первая партия норвежской нефти поступила 26 января на НПЗ «Нафтан».

7 февраля прошли очередные переговоры с участием президентов Беларуси и России, по результатам которых было заявлено, что Минск и Москва продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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НК «Янгпур» (дочерняя компания ПО «Белоруснефть»), которая ведет добычу нефти в Ямало-Ненецком автономном округе, планирует поставлять нефть в Беларусь. Об этом...
 
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