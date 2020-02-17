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Беларусь закупает 1,6 млн медицинских масок

17.02.2020 18:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь до конца февраля закупит 1,6 млн масок для формирования запаса на случай ажиотажного спроса, заявил министр здравоохранения Владимир Караник, сообщает Интерфакс-Запад.

По словам министра, у Минздрава также есть договоренность с поставщиком, что в случае необходимости в Беларусь будет поставлено еще несколько миллионов масок.

"Маски на сегодня есть. Наша промышленность выпускает порядка 60 тыс. масок в день, они отгружаются в аптеки. Кроме того, наша легкая промышленность возобновила выпуск многоразовых марлевых повязок", - отметил министр.

При этом Караник подчеркнул, что на сегодня в стране нет необходимости в широком применении масок для профилактики коронавируса.


Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре 2019 года. Источником коронавируса китайские ученые называют змей. Известно, что первые заболевшие в городе Ухань посещали оптовый рынок или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. После вспышки пневмонии его закрыли на карантин.

В Китае зарегистрировано уже 70,6 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса, 1772 человека скончались.
 
 
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Беларусь до конца февраля закупит 1,6 млн масок для формирования запаса на случай ажиотажного спроса, заявил министр здравоохранения Владимир...
 
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