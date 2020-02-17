Не понял просьбу? Зритель на рок-концерте избил девушку-контролера

Инцидент произошел в ноябре 2019 года. 46-летний житель Минска в компании друзей находился в ложе Дворца Республики на рок-концерте. Во время мероприятия приятели принялись танцевать и включили фонарик. 27-летняя сотрудница учреждения попросила посетителей перейти для танцев в партер, поскольку в ложе это делать не стоило из соображений их собственной безопасности.









фото носит иллюстративный характер





Мужчина схватил девушку за шею и туловище, а после ударил ее головой о кресло и тягал за волосы. Позже он объяснил, что не понял слов потерпевшей, а когда она не ответила на его вопросы, применил насилие. Агрессор попросил освободить его от уголовной ответственности за хулиганство и применить административное взыскание, однако прокурор такое ходатайство отклонил, сославшись на дерзость преступления.





После изучения материалов уголовного дела прокуратура Центрального района Минска согласилась с предъявленным обвинением и квалификацией содеянного по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса (хулиганство).







