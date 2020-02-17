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Межпиковое время и сезонные осмотры. Как проходит ремонт дорог в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Заводской район к ямочному ремонту подключился одним из первых. Здесь более сотни улиц. Мониторить состояние проезжей части круглосуточно выезжают специалисты районного «Ремавтодора», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Серьезные ямы сразу же ограждают. Далее в течение суток специальная ремонтная бригада заделывает дыры в асфальте. Работают в межпиковое время с 10:00 до 16:00. Наиболее чувствительны к механическим повреждениям транспортные артерии с изношенным покрытием.
Максим Силюк, директор УП «Ремавтодор Заводского района»:
К слову, помогают обнаруживать проблемные участки сотрудники ГАИ и сами автолюбители. Минчане могут сообщать о качестве дорожного покрытия на дорогах и во дворах, отправив запрос на 115.бел.
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Новости Беларуси. Заводской район к ямочному ремонту подключился одним из первых. Здесь более сотни улиц. Мониторить состояние проезжей части круглосуточно...
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