ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Межпиковое время и сезонные осмотры. Как проходит ремонт дорог в Минске

17.02.2020 23:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Заводской район к ямочному ремонту подключился одним из первых. Здесь более сотни улиц. Мониторить состояние проезжей части круглосуточно выезжают специалисты районного «Ремавтодора», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Межпиковое время и сезонные осмотры. Как проходит ремонт дорог в Минске

Серьезные ямы сразу же ограждают. Далее в течение суток специальная ремонтная бригада заделывает дыры в асфальте. Работают в межпиковое время с 10:00 до 16:00. Наиболее чувствительны к механическим повреждениям транспортные артерии с изношенным покрытием.

Межпиковое время и сезонные осмотры. Как проходит ремонт дорог в Минске

Максим Силюк, директор УП «Ремавтодор Заводского района»:
В любом техническом сооружении есть межремонтные сроки. То есть для асфальтобетонного покрытия он составляет максимум семь лет, после которого необходимо все-таки производить полную замену верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Сезонные осмотры проводятся два раза в год: весенний и осенний осмотр. При данных осмотрах создается комиссия со всеми заинтересованными службами, которые оценивают эксплуатационное состояние улиц наших. И планируем на перспективу работы.

Межпиковое время и сезонные осмотры. Как проходит ремонт дорог в Минске

К слову, помогают обнаруживать проблемные участки сотрудники ГАИ и сами автолюбители. Минчане могут сообщать о качестве дорожного покрытия на дорогах и во дворах, отправив запрос на 115.бел.

Межпиковое время и сезонные осмотры. Как проходит ремонт дорог в Минске

Люди в материале: Максим Силюк

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Заводской район к ямочному ремонту подключился одним из первых. Здесь более сотни улиц. Мониторить состояние проезжей части круглосуточно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Косметика или CD-плееры. Что можно подарить подопечным психоневрологического интерната
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика