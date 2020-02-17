Под Минском открыли второй реабилитационный центр для студентов из КНР

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Под Минском открылся второй реабилитационный центр для студентов, которые вернулись из Китая. Он рассчитан на 200 человек и первых постояльцев там ждут уже сегодня.

«Это лица, которые прошли карантинные мероприятия в Китае. И поэтому риск заражения минимальный, связанный с перелетом. Чтобы свети и этот риск к нулю, было принято решение организовать 14-дневное наблюдение. Это не карантинное мероприятие», – заявил министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник.