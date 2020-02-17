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Под Минском открыли второй реабилитационный центр для студентов из КНР
17.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Под Минском открылся второй реабилитационный центр для студентов, которые вернулись из Китая. Он рассчитан на 200 человек и первых постояльцев там ждут уже сегодня.
«Это лица, которые прошли карантинные мероприятия в Китае. И поэтому риск заражения минимальный, связанный с перелетом. Чтобы свети и этот риск к нулю, было принято решение организовать 14-дневное наблюдение. Это не карантинное мероприятие», – заявил министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник.
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Он рассчитан на 200 человек и первых постояльцев там ждут уже сегодня.
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