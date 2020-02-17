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Под Минском открыли второй реабилитационный центр для студентов из КНР

17.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Под Минском открылся второй реабилитационный центр для студентов, которые вернулись из Китая. Он рассчитан на 200 человек и первых постояльцев там ждут уже сегодня. 

«Это лица, которые прошли карантинные мероприятия в Китае. И поэтому риск заражения минимальный, связанный с перелетом. Чтобы свети и этот риск к нулю, было принято решение организовать 14-дневное наблюдение. Это не карантинное мероприятие», – заявил министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник. 

Из КНР прилетели 30 человек. Анализ на наличие коронавируса у них возьмут прямо в аэропорту, а спустя время сделают еще два аналогичных теста. Под наблюдением студенты пробудут две недели. Покидать центр им запрещено. Чобы учащиеся не отстали от программы, для них организуют индивидуальное обучение. 
 
Подобные меры эпидемической безопасности введены во всех областях республики, где обучаются студенты из Китая. 



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Он рассчитан на 200 человек и первых постояльцев там ждут уже сегодня.
 
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