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Саснович вышла в основную сетку WTA Premier в Дубае

17.02.2020 23:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александра Саснович вышла в основную сетку теннисного турнира категории «Премьер» в Дубае. Призовой фонд соревнований составляет 2,5 миллиона долларов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Саснович вышла в основную сетку WTA Premier в Дубае

В третьем круге квалификации белоруска в двух партиях переиграла представительницу Румынии Ану Богдан. В первом сете при счете 2:2 Саснович сделала брейк и затем довела дело до победы в партии 6:4. А вот во второй части поединка теннисистки доигрались до тай-брейка, где сильнее оказалась белоруска – 7:6.

Саснович вышла в основную сетку WTA Premier в Дубае

В первом круге основной сетки, Саснович сразится с француженкой Кристиной Младенович. Она расположилась на 38-м месте в рейтинге WTA, в то время как белоруска находится в начале второй сотни.

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Новости Беларуси. Александра Саснович вышла в основную сетку теннисного турнира категории «Премьер» в Дубае. Призовой фонд соревнований составляет 2,5 миллиона...
 
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