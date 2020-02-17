Обновлён рейтинг WTA. Белоруска Говорцова поднялась на 49 позиций

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В начале недели Женская теннисная ассоциация обновила свой рейтинг-лист. Наибольшего прогресса из белорусок за прошедшие семь дней добилась Ольга Говорцова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победа на турнире Международной теннисной федерации в американском Кентукки позволила Ольге подняться сразу на 49 позиций. Теперь Говорцова занимает 139-е место. На одну строчку опустилась Александра Саснович, она 114-я. Сохранили свои позиции в рейтинге Виктория Азаренко и Арина Соболенко.





Лидером мирового тура по-прежнему остается Эшли Барти из Австралии. Вслед за ней идет румынка Симона Халеп. Замыкает тройку лучших чешка Каролина Плишкова.