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Стеклянная крыша и зал размером с волейбольное поле. Каким может быть новый ЗАГС на набережной в Бресте

18.02.2020 07:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Проект городского ЗАГСа предполагает завершение ансамбля из трех зданий «парящей архитектуры» Бреста. Все они расположены на одной оси улицы Ленина, ведущей к реке Мухавец. Два объекта уже построены: новый автовокзал и офис казначейства в сквере Иконникова. ЗАГС, по задумке архитектурной мастерской «Студио-А3» Алексея Андреюка и специалистов «Брестпроекта», может стать логическим завершением идеи, пишет «Вечерний Брест».

Новое здание ЗАГСа должно появиться на перекрестке улиц Ленина и Интернациональной. Фасадом оно будет обращено к набережной, а со стороны улицы Интернациональной планируется обустроить вход в архивные и офисные помещения.


Главный зал площадью 160 квадратных метров (размером с волейбольное поле!) и 6-метровой высотой предлагается оснастить остекленной кровлей. Из зала будет выход в банкетный зал площадью 90 кв. м. Предусмотрены также два зала бракосочетаний поменьше: по 96 квадратов, оба оснащенные помещениями для банкета. В активный период, когда ЗАГС регистрирует по 40 свадеб в день, здесь смогут сочетаться браком одновременно три пары новобрачных.


Проектируя новый ЗАГС, мастерская «Студио-А3» и специалисты «Брестпроекта» предусмотрели возможность переформатирования привычного пространства. В цокольном этаже возможна организация модного кафе быстрого питания, в вестибюле — организация выставок и конференций. Малые залы ЗАГСа в «тихий сезон» возможно использовать под семинары и концерты камерной музыки.



 
Теги: Брест
 
 
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Новое здание ЗАГСа должно появиться на перекрестке улиц Ленина и Интернациональной.
 
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