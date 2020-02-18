5 беспроигрышных способов повысить свою сексуальность в глазах мужчин

Источник материала: Tut.by

Женская сексуальность — это не только о внешней красоте, изгибах тела, томном взгляде и завораживающей походке. Сексуальность — это гармония внутри, которая помогает правильно себя подавать. Сексуальная женщина уверена в себе, знает и понимает, что хочет тело, любит и уважает себя. Но как развить это в себе, если таковой себя не чувствуешь?

Мы пообщались со Светланой Керимовой, владелицей международной сети центров женского развития Women Insight, спикером первого Глобального женского форума, который пройдет в Минске 7 марта. Публикуем пять ее рекомендаций о том, как женщине развивать сексуальность.

Познакомьтесь со своим телом





Вам нужно «прокачать» свою чувственность, узнать, где вы получаете удовольствие от прикосновений, а что вам неприятно. Вы не сможете проявлять легкость и сексуальность, если не будете знать и чувствовать свое тело.

Станьте перед зеркалом, разденьтесь, посмотрите на себя. Начните медленно водить руками по коже. Обращайте внимание на эмоции, которые испытываете в этот момент. Полностью обследуйте тело.

Что это даст? Во-первых, вы научитесь получать удовольствие от секса. Появятся знания, благодаря которым вы будете получать оргазмы постоянно, а не как повезет. Во-вторых, знание тела поможет вам стать легкой. Это даст вам воздушную и притягательную походку, которая не останется без внимания мужчин.

Полюбите и примите себя





Сексуальность — это гармония с телом, душой и мыслями. То есть вы не сможете раскрыть ее в себе, если не примете себя и не наведете «порядок» внутри.

Начните с малого: если вам не нравится тело, то займитесь тренировками. Если у вас есть внутренние проблемы, с которыми вы не можете справиться самостоятельно, то обратитесь к специалистам, которые помогут ускорить процесс. Напишите список из всех тех вещей, которые не нравятся вам в себе. Пройдитесь по каждому пункту и напишите варианты решения этой проблемы.

Что это даст? Вы разберетесь в себе, начнете борьбу с комплексами, которые «душат» вас, и сможете, наконец, показать настоящую себя миру. Женщина, которая любит и уважает себя, — это притяжение в чистом виде.

Научитесь испытывать меньше негативных эмоций





Ревность, злость, недовольство, ссоры — список того, что ежедневно «съедает» наше настроение, нашу энергию, можно продолжать вечно.

Но при чем тут сексуальность? Все просто: нет энергии — нет сексуальности. Эти вещи связаны. Если вы действительно хотите чувствовать себя сексуальной, то нужно постараться максимально избавить жизнь от негатива.

Что это даст? Во-первых, у вас будут силы на выполнение ежедневных задач. Больше никакого полусонного состояния и постоянных синяков под глазами. Во-вторых, женщина, у которой много энергии, как будто сияет. У мужчины появляется подсознательное желание находиться рядом и проводить с вами как можно больше времени.

Займитесь тем, что вам по душе





Давно хотели заняться рисованием? Вперед! А может, вы с детства занимались танцами, но бросили? Вернитесь к этому. Вам нужно удовлетворить душу и проводить время за занятием, которое наполняет вас. Хобби помогает избавиться от рутины. В моменты, когда вы занимаетесь тем, что нравится, вы начинаете излучать счастье и удовольствие.

Что это даст? Женщина, которая чем-то занята, всегда сможет заинтересовать и увлечь мужчину. Если вы выполнили все предыдущие пункты, он увидит яркую, счастливую, излучающую энергию женщину, которая любит и уважает себя, а также не предает свои интересы и постоянно развивается.

Выясните, что делает женщину несексуальной





Проведите мини-эксперимент и спросите у знакомых мужчин, какую девушку они считают несексуальной. Я гарантирую, что большинство ответит: «Это женщина, которая не стремится к развитию и с которой не о чем поговорить». Согласна ли я с этим мнением? Да, абсолютно. Секс — это не только об интиме, откровенной одежде и ярком макияже. Секс в переводе с английского означает «пол». Сексуальные отношения — это отношения между полами, а они не строятся только на интиме.

Женщину делает несексуальной неумение себя подать, безучастный взгляд без «огонька» и нежелание стать лучше.

Напомним, что Глобальный женский форум пройдет 7 марта в Минске. Хедлайнер — Ирина Хакамада, бизнес-тренер, общественный деятель, политик. Она расскажет, как женщине найти источник энергии, как совмещать семью и карьеру и получать от этого удовольствие, как не потерять собственное достоинство, работая на большую компанию, как быть эффективной, оставаясь при этом свободной и счастливой. Подробнее узнать о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте .