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Житель Бреста угнал из автосервиса машину и попал в ДТП

18.02.2020 08:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Житель Бреста угнал из автосервиса машину и попал в ДТП
Фото из открытых источников

Около 19.00 в Госавтоинспекцию позвонил очевидец, который заметил в кювете разбитый «Фольксваген». Водитель с места ДТП скрылся.

Правоохранители выяснили: владелец машины за несколько часов до случившегося оставил ее в ремонтной мастерской. Угонщиком оказался неработающий и ранее судимый местный житель 1979 года рождения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД облисполкома Наталью Сахарчук.

Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Житель Бреста угнал из автосервиса машину и попал в ДТП
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Авария имела место 12 февраля вблизи агрогородка Мухавец.
 
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