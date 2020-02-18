Житель Бреста угнал из автосервиса машину и попал в ДТП

Около 19.00 в Госавтоинспекцию позвонил очевидец, который заметил в кювете разбитый «Фольксваген». Водитель с места ДТП скрылся.

Правоохранители выяснили: владелец машины за несколько часов до случившегося оставил ее в ремонтной мастерской. Угонщиком оказался неработающий и ранее судимый местный житель 1979 года рождения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД облисполкома Наталью Сахарчук.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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