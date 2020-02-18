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Житель Бреста угнал из автосервиса машину и попал в ДТП
18.02.2020 08:41 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Около 19.00 в Госавтоинспекцию позвонил очевидец, который заметил в кювете разбитый «Фольксваген». Водитель с места ДТП скрылся.
Правоохранители выяснили: владелец машины за несколько часов до случившегося оставил ее в ремонтной мастерской. Угонщиком оказался неработающий и ранее судимый местный житель 1979 года рождения, сообщает
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Авария имела место 12 февраля вблизи агрогородка Мухавец.
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