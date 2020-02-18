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Министерство финансов хочет отвязать дорожный сбор от техосмотра

18.02.2020 09:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Министерство финансов хочет отвязать дорожный сбор от техосмотра
shutterstock.com

«Мы работаем над подготовкой проекта указа, который несколько меняет систему взимания платы за дорожную инфраструктуру, устанавливает более справедливый механизм ее уплаты для тех людей, которые непостоянно используют транспорт», - слова министра приводит БЕЛТА.

По словам главы ведомства, в целом речь идет о сохранении существующего порядка уплаты дорожного сбора с расширением льгот для отдельных категорий, изменением периодичности уплаты, скидками для тех, кто готов оплачивать на более длительный срок.

«Будет иная система контроля. Рассматриваются варианты, когда будет техническая готовность к введению новой системы. Кроме того, будут установлены более справедливые и приемлемые для населения механизмы уплаты». 

Министерство финансов хочет отвязать дорожный сбор от техосмотра
«Это что, дороги полностью приведут в нормальное состояние через 88 лет?»
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Глава Минфина Максим Ермолович рассказал, что готовится проект указа в отношении взимания дорожного сбора.
 
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