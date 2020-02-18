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Министерство финансов хочет отвязать дорожный сбор от техосмотра
18.02.2020 09:25 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Мы работаем над подготовкой проекта указа, который несколько меняет систему взимания платы за дорожную инфраструктуру, устанавливает более справедливый механизм ее уплаты для тех людей, которые непостоянно используют транспорт», - слова министра приводит
По словам главы ведомства, в целом речь идет о сохранении существующего порядка уплаты дорожного сбора с расширением льгот для отдельных категорий, изменением периодичности уплаты, скидками для тех, кто готов оплачивать на более длительный срок.
«Будет иная система контроля. Рассматриваются варианты, когда будет техническая готовность к введению новой системы. Кроме того, будут установлены более справедливые и приемлемые для населения механизмы уплаты».
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Глава Минфина Максим Ермолович рассказал, что готовится проект указа в отношении взимания дорожного сбора.
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