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В Могилёве из залива реки Днепр спасён местный житель
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 февраля примерно в полшестого вечера в Могилёве в заливе реки Днепр едва не утонул человек.
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С использованием спасательной доски водолазы вытащили на берег 34-летнего могилёвчанина и передали его бригаде медиков. После осмотра спасённого было решено госпитализировать с диагнозом «общее переохлаждение».
На прошлой неделе в Сенненском районе тонул рыбак.
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Новости Беларуси. 17 февраля примерно в полшестого вечера в Могилёве в заливе реки Днепр едва не утонул человек. По сведениям Могилёвского ОУМЧС, прибывшие...
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