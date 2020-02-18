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КГК изучает ситуацию с начислением зарплаты работникам бюджетных организаций

18.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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“В отдельных случаях у работников бюджетных организаций нет четкого понимания критериев оценки при сравнении своей заработной платы за декабрь 2019 года и январь 2020 года. Связано это в том числе с недостаточной работой нанимателей по разъяснению объективных отклонений по выплатам за декабрь и январь: в декабре в ряде организаций производились выплаты годовой экономии по фонду заработной платы, годовой экономии материальной помощи, доплат за достижение конкретных результатов и т.п.”, – разъясняют в ведомстве.

На 17 февраля в Комитет госконтроля поступила одна жалоба – от работников СДЮШОР Гомельской области. В настоящее время по данному факту проводится мониторинг, изучаются изложенные в обращении факты и необходимые документы.

Что касается других организаций, то там, где Комитет госконтроля уже проанализировал начисление заработной платы, нарушений не установлено. КГК продолжит изучение этого вопроса при помощи проверок и контрольно-аналитических мероприятий. Граждане могут обратиться в областные комитеты государственного контроля по месту жительства, в том числе направить электронное обращение.

Источник: БЕЛТА


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Теги: Минск
 
 
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Вопрос начисления заработной платы работникам бюджетных организаций после введения новой системы оплаты труда изучается Комитетом государственного контроля в...
 
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