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Учеба, жилье, страховой стаж — Минобороны о нормах указа о призыве на срочную военную службу

18.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Сегодня глава государства подписал указ о призыве на срочную военную службу, который в этом году пройдет с февраля по май. Этим же документом предусмотрено и увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки. Их ждут особые преференции. Как это будет работать, в интервью программе «Панорама» на телеканале «Беларусь 1» рассказал начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Касинский, сообщает БЕЛТА.

Учеба, жилье, страховой стаж — Минобороны о нормах указа о призыве на срочную военную службу
Леонид Касинский. Фото из архива

«Данным документом закреплены достаточно значимые меры. В первую очередь, это учет срока срочной службы в страховой трудовой стаж. Вторая мера — это закрепление права за военнослужащими, которые выполняют свой воинский долг (и за членами их семей), на те общежития, которыми они были обеспечены в соответствии с трудовыми договорами перед призывом на срочную службу, — отметил Леонид Касинский. — Также указом закреплено право военнослужащих по окончании службы на бесплатное обучение на факультетах довузовской подготовки при поступлении и подготовке к поступлению в высшие учебные заведения».

Как отмечается, речь идет не только о вузах, которые касаются военной сферы, но и общегражданских.

Как было отмечено в интервью, Министерство обороны уже на протяжении нескольких лет реализует так называемый пакет мотивационных мероприятий. По словам Леонида Касинского, работа в данном направлении будет продолжена. «Правительством утвержден план на 2020 год. Среди основных моментов — рассмотрение вопроса о внесении изменений в законодательство, чтобы военнослужащие срочной службы имели приоритетное право при поступлении в высшее учебное заведение при равных количествах баллов», — сказал начальник главного управления.

Белта

 
 
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Сегодня глава государства подписал указ о призыве на срочную военную службу, который в этом году пройдет с февраля по май. Этим же документом...
 
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