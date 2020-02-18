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Более 30 дуэтов певцов, танцоров и музыкантов объединит конкурс «Две звезды» в Гомеле

18.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

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Более 30 дуэтов певцов, танцоров и музыкантов объединит 20 февраля конкурс «Две звезды» в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном отделении республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд», который выступает организатором мероприятия.

Более 30 дуэтов певцов, танцоров и музыкантов объединит конкурс «Две звезды» в Гомеле

Площадкой для дуэтных выступлений станет сцена областного дворца творчества детей и молодежи. Яркие слаженные пары составят дети-сироты и ребята с ограниченными возможностями 7-18 лет вместе со своими педагогами, приемными родителями, родителями-воспитателями. Обязательное условие — активное участие в номере ребенка и взрослого.

Жюри будет оценивать таланты участников в трех номинациях. Так, «Золотые голоса» продемонстрируют дуэты, исполнив произведения вокального жанра. Именно в этой номинации ожидается самая жаркая творческая борьба — об участии заявили 18 дуэтов. Просмотр хореографических постановок определит из 11 пар лучших «Мастеров танца». «Виртуозы инструментальной музыки» продемонстрируют навыки владения музыкальными инструментами.

«В каждой номинации будет определен дуэт-победитель. Не останутся без подарков и дипломов и оставшиеся участники конкурса. Сюрпризом для них также станет творческий мастер-класс», — рассказали организаторы.

Начало в 11.00.

Областной конкурс дуэтов «Две звезды» пройдет в регионе в шестой раз. Его цель — укрепление творческого взаимодействия между детьми и приемными родителями, педагогами, родителями-воспитателями, педагогами интернатов и социальных приютов. По мнению организаторов, такие проекты позволяют находить и поддерживать талантливых детей-сирот, детей с ограниченными возможностями.

Белта

 
Теги: Гомель
 
 
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Более 30 дуэтов певцов, танцоров и музыкантов объединит 20 февраля конкурс "Две звезды" в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном отделении...
 
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