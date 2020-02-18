ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юные музыканты из трех стран примут участие в конкурсе «Мой сябра — баян» в Гомеле

18.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

III Международный конкурс «Мой сябра — баян» пройдет с 19 по 21 февраля в Гомельском государственном колледже искусств имени Н.Ф.Соколовского, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете.

Юные музыканты из трех стран примут участие в конкурсе «Мой сябра — баян» в Гомеле

Конкурс пройдет по двум номинациям: «Баян», «Аккордеон». За победу поспорят 127 юных музыкантов из детских школ искусств, гимназий-колледжей Беларуси, Украины и Литвы.

Соревноваться ребята будут в трех возрастных группах: младшей — до 10 лет (включительно), средней — от 11 до 12 лет, старшей — от 13 до 16 лет. Жюри возглавит заслуженный артист Беларуси, председатель ассоциации белорусских баянистов и аккордеонистов Николай Севрюков.

Помимо конкурсных выступлений программой запланированы мастер-классы титулованных музыкантов, композиторов.

В числе организаторов международного форума — Министерство культуры Беларуси, главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома, ассоциация белорусских баянистов и аккордеонистов ОО «Белорусский союз музыкальных деятелей», Гомельский государственный колледж искусств имени Н.Ф.Соколовского.

Конкурс проводится раз в два года. Он нацелен на популяризацию музыкального искусства и исполнительства, выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи, развитие их способностей, пропаганду лучшего опыта педагогов в сфере культуры, укрепление международных творческих связей.

Первый областной конкурс «Мой сябра — баян» собрал участников в марте 2000 года. В 2016-м форум приобрел статус международного. Он дал возможность продемонстрировать свои таланты порядка 1,5 тыс. юных музыкантов Беларуси, Украины, России, Польши, Латвии, Литвы. «Мой сябра — баян» открыл имена юных дарований. Многие из них стали стипендиатами специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи», — добавили организаторы.

Белта

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
III Международный конкурс "Мой сябра - баян" пройдет с 19 по 21 февраля в Гомельском государственном колледже искусств имени Н.Ф.Соколовского, сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гости из Урсыновского района Варшавы посетили Брест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Полесская правда
Міёрскія навіны
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика