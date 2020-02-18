Юные музыканты из трех стран примут участие в конкурсе «Мой сябра — баян» в Гомеле

Источник материала: Газета Авангард

III Международный конкурс «Мой сябра — баян» пройдет с 19 по 21 февраля в Гомельском государственном колледже искусств имени Н.Ф.Соколовского, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете.





Конкурс пройдет по двум номинациям: «Баян», «Аккордеон». За победу поспорят 127 юных музыкантов из детских школ искусств, гимназий-колледжей Беларуси, Украины и Литвы.

Соревноваться ребята будут в трех возрастных группах: младшей — до 10 лет (включительно), средней — от 11 до 12 лет, старшей — от 13 до 16 лет. Жюри возглавит заслуженный артист Беларуси, председатель ассоциации белорусских баянистов и аккордеонистов Николай Севрюков.

Помимо конкурсных выступлений программой запланированы мастер-классы титулованных музыкантов, композиторов.

В числе организаторов международного форума — Министерство культуры Беларуси, главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома, ассоциация белорусских баянистов и аккордеонистов ОО «Белорусский союз музыкальных деятелей», Гомельский государственный колледж искусств имени Н.Ф.Соколовского.

Конкурс проводится раз в два года. Он нацелен на популяризацию музыкального искусства и исполнительства, выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи, развитие их способностей, пропаганду лучшего опыта педагогов в сфере культуры, укрепление международных творческих связей.

Первый областной конкурс «Мой сябра — баян» собрал участников в марте 2000 года. В 2016-м форум приобрел статус международного. Он дал возможность продемонстрировать свои таланты порядка 1,5 тыс. юных музыкантов Беларуси, Украины, России, Польши, Латвии, Литвы. «Мой сябра — баян» открыл имена юных дарований. Многие из них стали стипендиатами специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи», — добавили организаторы.