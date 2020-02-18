Минэкономики прогнозирует падение ВВП I квартале

Об этом на минувшей неделе сообщил министр экономики Александр Червяков перед заседанием Совета Министров по итогам социально-экономического развития страны. В качестве обоснования такого прогноза он указал на ситуацию на внешних рынках.





Александр Червяков считает, что в I квартале текущего года экономика РБ будет находиться под влиянием факторов бюджетного сценария, в рамках которого увеличение ВВП за год ожидается на уровне 1,9%.





Впрочем, правительство не собирается сдаваться без боя. На совещании 11 февраля должны были рассматривать меры, которые позволили бы выполнить прогноз по кварталу.





Министр сообщил, что потери из-за внешних факторов могут быть компенсированы за счет сферы услуг, повышения эффективности госсектора, более высокой отдаче от инвестпроектов, а также свободных экономических зон, Парка высоких технологий и Китайско-белорусского индустриального





Впрочем, в 2019 году этих факторов оказалось недостаточно для роста ВВП на запланированные 4%, он увеличился всего на 1,2%. Причиной невыполнения планов Александр Червяков назвал открытость белорусской экономики, которая подвержена влиянию внешних шоков в виде сужения рынков сбыта, торговых барьеров и т. д.





Из-за этого в 2019 году страна недополучила от внешней торговли более 2,5 млрд. долларов, что и стало основной причиной невыполнения прогноза.





Александр Червяков также сообщил, что основной вклад в рост ВВП в прошлом году внесли потребление и инвестиции. В частности, потребление через розничный товарооборот увеличилось более чем на 4%, что было обеспечено, в первую очередь ростом доходов и заработной платы.









В текущей году данного фактора не будет, так как в числе приоритетных задач на 2020 год у правительства РБ всего лишь поддержание уровня реальной заработной платы работников и рост по низкооплачиваемым категориям. То есть, номинальная зарплата должна подняться на величину инфляции.





Об этом 11 февраля сообщил премьер-министр РБ Сергей Румас. Он подчеркнул, что уже в I квартале организации с низкой зарплатой должны поднять ее на 500 рублей в месяц. Сергей Румас также отметил, что эта зарплата должна быть заработанной.