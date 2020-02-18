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Девушка из Речицы выиграла более 15 тысяч долларов в инстаграм-конкурсе Тимати

18.02.2020 10:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Речицы выиграла миллион российских рублей в инстаграм-игре от рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой, сообщает телеканал «Ранак»


Игра проходила в середине января, результаты оглашались позже в прямом эфире на странице Анастасии Решетовой. От участников требовалось выполнить простые условия — подписаться на друзей российской модели, после чего организаторы рандомно выбрали победителей.


— Когда я только заметила пост, сказала своему молодому человеку: «Прикинь, миллион выиграю!», — говорит Дарья. — Но это просто так было сказано. И тут захожу в Инстаграм, мне пишут в комментариях: «Поздравляю, ты выиграла!». Думаю, что за «разгон»? А потом в личку начали сообщения поступать, я зашла в прямой эфир, где проходил розыгрыш, смотрю, а там мой ник указан! Прыгала, бегала по квартире от счастья!

Свой милион (15 760 $) Дарья уже получила. Куда потратит — пока не решила.

 
 
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Кстати, это не первая удача девушки: она уже выигрывала билеты на рок-концерт, а также сумочку от московского магазина.
 
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