ОГАИ Осиповичского РОВД информирует: акция «Безопасными дорогами детства»

Источник материала: Асiповiцкi край

Акция «Безопасными дорогами детства» проходит с 17 по 21 февраля

Госавтоинспекция напоминает: детей от 5 до 12 лет необходимо перевозить с использованием удерживающих устройств или иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства.

Во избежание аварий водители не должны совершать рискованных действий за рулем, превышать установленную скорость движения – в общем, проявлять абсолютную дисциплинированность на дороге.

Обучению детей правилам поведения на дороге необходимо уделять пристальное внимание, начиная с самого раннего возраста. Очень важно, чтобы ребенок как можно раньше осознал необходимость соблюдения Правил дорожного движения и мер безопасности на улицах и дорогах.

К сожалению, нередки случаи, когда именно взрослые являются причиной травм, увечий и слез невиновных детей, которые ничего не нарушили, а поступали согласно требованиям ПДД.

Без сомнения, основная роль в обеспечении детской дорожной безопасности принадлежит водителям. Умение человека за рулем предвидеть различные ситуации и готовность действовать четко, уверенно и безопасно – один из главных факторов, способствующий снижению детской аварийности. Ведь ребенок еще не дорос до понимания, уважения и соблюдения жестких законов транспортного мира. Родителям крайне трудно внушить детям предельную осторожность и наблюдательность. Никогда не забывайте о том, что водитель на дороге должен быть профессионалом, а ребенок в силу своего возраста может являться дилетантом. Уважайте знак «Дети». Всегда, независимо от того, видны дети или нет, снижайте скорость. Руководствуйтесь принципом, чем хуже обзор – тем ниже скорость. Даже когда ничто не мешает обзору, дети часто не замечают опасность, водителям необходимо обращать на себя внимания звуковым сигналом. При проезде по дворовым территориям учитывайте привычку ребятни выбегать из-за стоящих машин. И помните, что при подъезде к пешеходным переходам необходимо заранее снижать скорость и всегда уступать дорогу пешеходам.

Чтобы не стать участниками ДТП ребятам следует помнить следующие правила:

Прежде всего, категорически запрещается играть вблизи проезжей части, кататься на роликовых коньках, велосипедах и самокатах на проезжей части, переходить дорогу в неустановленных местах, а также на запрещающий сигнал светофора, выбегать на проезжую часть из-за домов, заборов, деревьев, стоящих автомашин, автобуса. Ходите только по тротуарам, а где их нет – по левому краю (обочине) дороги, т.е. навстречу движению транспорта, чтобы видеть его и вовремя отойти в сторону. Подойдя к нерегулируемому пешеходному переходу, остановитесь. И ни в коем случае не начинайте движение без остановки, так как водитель может не заметить Вас, а если и заметит, то не успеет затормозить. Посмотрите по сторонам: машин поблизости нет – смело переходите проезжую часть. На пешеходном переходе со светофором переходите улицу только на зелёный свет. Но даже когда загорается зелёный свет – убедитесь, что все машины успели остановиться, и Ваш путь свободен и безопасен. На многих перекрёстках может быть сразу несколько светофоров. Тогда ориентируйтесь на тот светофор, который находится на противоположной стороне, куда мы собираемся переходить. При зелёном сигнале не спешите идти – машины могут поворачивать направо. Прежде посмотрите налево и убедитесь, что поворачивающие машины уступают Вам дорогу. На автобусных остановках небезопасно играть и бегать. Дети должны соблюдать дистанцию и не приближаться к автобусу, пока он не остановится. Не торопитесь, не наваливайтесь на двери, а при выходе не толпитесь. Не устраивайте игр на проезжей части улиц либо в непосредственной близости от дороги – это очень опасно. Не перебегайте улицу или дорогу перед близко идущим транспортом, помните машину сразу остановить невозможно. При движении по дороге в темное время суток помните о необходимости использования световозвращающих элементов, которые позволят водителю вовремя обнаружить Вас на проезжей части, и тем самым избежать наезда. Пассажирам до 12 лет разрешено сидеть только на задних сиденьях, при этом обязательно пристёгивать ремень безопасности. Движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке. И только при ее отсутствии разрешается движение по обочине, тротуару или пешеходной дорожке.

На территории нашего района в 2020 году зарегистрировано 2 ДТП с участием детей :

01.2020 года около 13 часов 12 минут водитель управляя автомобилем и двигаясь по ул. Площадь Базарная г. Осиповичи на перекрестке с ул. Осипенко совершил наезд на перебегающего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля пешехода, неожиданно выбежавшего из-за двигавшегося навстречу транспортного средства (автобуса). В результате ДТП пешеходу причинены телесные повреждения, с которыми он госпитализирован в хирургическое отделение УЗ «Осиповичская ЦРБ». 01.2020 года около 07 часов 45 минут водитель, управляя автомобилем и двигаясь вблизи д. 45 по ул. Юбилейной г. Осиповичи совершил наезд на переходившего проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу пешехода причинив тем самым ей телесные повреждения с которыми пешеход на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в приёмный покой УЗ «Осиповичская ЦРБ».