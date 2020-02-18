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Мозырянин похитил у предприятия почти 2 тонны дизельного топлива

18.02.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

На днях в Мозырский РОВД обратился директор одного из предприятий города. Поводом послужила крупная недостача дизельного топлива, которую выявила бухгалтер.

Оперативники БЭП установили, что к хищению причастен 20-летний грузчик, устроившийся на работу 7 месяцев назад. По информации правоохранителей, ему случайно стал известен пароль к топливному чипу и место его хранения. После работы парень незаметно брал чип и заправлял гражданские авто (за каждый литр топлива брал 1 рубль), а утром незаметно возвращал его обратно.

Установлено, что таким способом за месяц рабочий совершил хищение свыше 1800 литров дизельного топлива на сумму более 3000 рублей.

Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки.


 
 
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Житель Мозыря похитил на одном из предприятий райцентра почти 2 т дизельного топлива. далее...
 
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