5 популярных ноутбуков для учебы и работы, которые стоит купить в 2020 году

Для веб-серфинга, просмотра видео и работы с офисными программами хватит бюджетных моделей. Студентам инженерных специальностей нужна производительная видеокарта для быстрого рендеринга проектов. А тем, кто проводит много времени в разъездах, подойдет устройство с объемным аккумулятором и энергоэффективным процессором.

В этом материале мы собрали 5 популярных моделей ноутбуков от FK.BY , которые станут удачным выбором для разных категорий покупателей, поскольку каждая из них предлагает оптимальные характеристики за свою цену.

Ноутбук HP 15-rb028ur 4US49EA 15.6"

Недорогая и надежная модель для самых простых задач: веб-серфинг, работа с документами, электронной почтой и просмотра HD-видео.





Корпус выполнен из черного текстурированного пластика, поэтому не собирает отпечатки пальцев. Модель получила бюджетную 15-дюймовую TN-матрицу с разрешением 1366×768 точек, 2-ядерный процессор AMD A4 9120 (до 2220 МГц) и 4 ГБ оперативной памяти формата DDR4 (при необходимости ее можно расширить до 16 ГБ). Для хранения пользовательских данных предусмотрен HDD объемом 500 ГБ. Такой конфигурации достаточно для комфортной работы, просмотра видео и самых простых игр.

Из интерфейсов есть все необходимое: HDMI, USB 2.0 (1), USB 3.0 (3), LAN-порт и ридер для карт microSD.

Простая конфигурация и бюджетное исполнение намекают на доступную цену. С другой стороны, по сравнению с предложениями в своем сегменте, устройство предлагает не самые плохие характеристики.

Ноутбук Lenovo V145-15AST 81MT0018RU 15.6"

Еще одна рабочая лошадка, в пользу которой можно записать чуть более мощный процессор и наличие DVD-привода (кому-то он еще может пригодится). Но самое главное — здесь установлен качественный FullHD-дисплей, который позволит наслаждаться видео в высоком разрешении. Ложкой дегтя здесь является технология TN+Film, по которой сделана матрица. Из-за этого адекватная цветопередача сохраняется только при взгляде на экран под прямым углом с минимальными отклонениями.

Встроенные динамики выдают простой звук без изысков, что характерно для данной ценовой категории.





Корпус также выполнен из практичного черного пластика с текстурированной поверхностью. Устройство оснащено полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком. Клавиши имеют средний ход и четкий клик, благодаря чему набирать текст удобно. Средний по размеру трекпад легко заменит мышь при решении базовых задач.

Все порты расположились на левом торце: проприетарный разъем питания, LAN, HDMI, 2×USB 3.0, комбинированный аудиоразъем и кардридер. На правой стороне устройства расположен только пишущий DVD-привод.

В ноутбуке установлен процессор AMD A4 9125 (2300 МГц / 2600 МГц Turbo) и 4 ГБ оперативной памяти. При необходимости объем оперативной памяти можно увеличить до 16 ГБ.

При средней нагрузке аккумулятор обеспечивает около 3–4-х часов автономной работы, чего вполне достаточно для офисного ноутбука. Автономности хватит даже для долгого совещания или презентации.

Данная модель в первую очередь выгодный вариант для компаний малого и среднего бизнеса, для которых на второй план отходят мультимедийные возможности и мощность, зато важны надежность, бесшумная работа и отсутствие перегрева. И Lenovo V145-15AST прекрасно соответствует данным требованиям.

Ноутбук HP 250 G7 6MQ34EA

Один из самых сбалансированных по цене/качеству вариантов для тех, кто видит в ноутбуке надежный рабочий инструмент. Внешне это типичная «пятнашка», похожая на предыдущие модели: снова черный немаркий пластик корпуса, полноразмерная клавиатура, неплохой набор портов и трекпад средних размеров с поддержкой жестов.





Набор интерфейсов также типичен для класса: есть разъем для адаптера питания, LAN, HDMI, 2×USB 3.0, 1×USB 2.0, комбинированный аудиоразъем, слот для карт microSD и пишущий DVD-привод.

На первый взгляд, устройству нечем козырять. Здесь установлен бюджетный процессор (Intel Pentium 4417U с частотой 2330 МГц) и 4 ГБ оперативной памяти (правда, ее можно увеличить до 8 ГБ). Но здесь есть FullHD-дисплей и твердотельный накопитель объемом 256 ГБ. А это значит, что работа за ноутбуком будет комфортной, потому что приложения и интерфейс будут отзывчивыми, а картинка — четкой.

В целом у HP получилась удачное бюджетное решение, которое не только позволит решать базовые задачи, но и подарит удовольствие от работы.

Ноутбук Lenovo Ideapad 330 15 81DE02LVPB 15.6"

Мультимедийная модель, которая за умеренную цену предлагает пользователю приятный дизайн и сбалансированные характеристики.

Корпус ноутбука выполнен из пластика. Крышка оформлена темно-серым цветом и имеет поверхность, на ощупь напоминающую soft-touch, на которой не остается отпечатков пальцев. Рабочая поверхность оформлена глянцевым серым пластиком, на котором в силу цвета также не видны отпечатки пальцев. Клавиатура — стандартная для среднебюджетных моделей Lenovo. У клавиш средний ход и приятный клик. Единственный небольшой компромисс — урезанные кнопки «вверх» и «вниз», к которым придется привыкать. Отзывчивый трекпад имеет средний размер и поддерживает жесты, так что вполне подойдет для комфортной работы, если под рукой нет мыши.





Устройство получило неплохую TN-матрицу с разрешением FullHD и диагональю 15,6 дюйма. На ней отлично выглядят шрифты, так что для работы с текстом и табличными данными устройство подойдет идеально. К сожалению, этого не скажешь про мультимедийные сценарии: комфортно смотреть видео можно только глядя на экран под прямым углом с небольшими отклонениями.

Звуковая система представлена парой динамиков, которые неплохо справляются даже с воспроизведением музыки легких жанров.

На левом торце расположена россыпь портов: проприетарный разъем для зарядного устройства, LAN, HDMI, 2 × USB 3.0, комбинированный аудиоразъем, Type-C и кардридер. На правом торце есть слот, в который опционально может быть установлен оптический привод или подключенный через адаптер Optibay дополнительный накопитель.

В базовой конфигурации установлен низковольтный процессор Intel Core i3 8-го поколения с двумя вычислительными ядрами (4 потока, штатная частота 2,2 ГГц и Turbo 3,4 ГГц). Устройство получило 4 ГБ оперативной памяти, которая распаяна на материнской плате. Но есть дополнительный слот для расширения (максимальный объем 20 ГБ). В качестве устройства хранения используется жесткий диск объемом 1 ТБ.

Сильная сторона модели — дискретная видеокарта от FK.by мультимедийного уровня NVIDIA GeForce MX150 c 2 ГБ видеопамяти.

В смешанном режиме работы батарея обеспечивает около 4 часов автономной работы, что в пределах нормы для мультимедийных решений.

В итоге мы имеем универсальную модель, которая прекрасно справится с офисной работой и задачами домашнего ноутбука.

Ноутбук ASUS TUF Gaming FX505DY-AL016 15.6"

Ноутбук из младшей игровой линейки ASUS, которое предлагает пользователю качественный экран, мощную начинку и эргономичную клавиатуру. Все это делает ее хорошим выбором для пользователей, которым нужно сбалансированное решение.

Дизайн модели выполнен в духе последних трендов: узкие рамки сверху и по бокам от экрана, снизу широкая рамка с выемкой для эффективной работы охлаждения. Инженеры ASUS решили разместить все порты на левом торце. Тут есть разъем питания, LAN, HDMI, USB 2.0, 2×USB 3.0, комбинированный аудиоразъем.

Рабочая область выполнена из черного пластика. Благодаря текстурированной поверхности, на ней не остаются отпечатки пальцев. Полноразмерная клавиатура имеет красную подсветку и прекрасно подойдет как для игр (за счет выделенного блока WSD и увеличенной клавиши пробела), так и для работы с текстом. Крупный трекпад поддерживает жесты и при необходимости позволит обойтись без мыши.

Крышка с ребрами жесткости выполнена из практичного пластика со шлифовкой под металл. Но главное преимущество модели не дизайн, а начинка.

Устройство получило 4-ядерный процессор AMD Ryzen 5 3550H (2,1 ГГц, max 3,7 ГГц), 8 ГБ оперативной памяти (можно расширить до 32 ГБ) и дискретную видеокарту AMD Radeon RX 560X с 4 ГБ собственной памяти. Для хранения данных используется твердотельный накопитель объемом 256 ГБ. Данная конфигурация обеспечивает плавный игровой процесс на высоких настройках в AAA-играх, которые вышли пару лет назад. А в свежих релизах частота кадров остается комфортной на средних настройках.

Устройство получило качественный IPS-дисплей с разрешением FullHD и матовой поверхностью. Акустическая система представлена парой динамиков, которые направлены вниз и в стороны. Их вполне хватает для комфортного просмотра видео, но для полноценного погружения в игровой процесс лучше использовать наушники или внешние колонки.

Батарея обеспечивает 6 часов просмотра FullHD-видео, что весьма неплохо для геймерского ноутбука.

Благодаря сбалансированным характеристикам, практичному дизайну и доступной для своего класса цене, ASUS TUF Gaming FX505DY-AL016 является самым универсальным и сбалансированным решением в нашей подборке.

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