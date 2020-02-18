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Стоматолог объясняет, почему зубы теряют белизну

18.02.2020 11:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Причины, по которым зубы теряют природный белый цвет, зависят от вашего образа жизни», — рассказывает врач-стоматолог высшей категории, стоматолог-ортопед сети клиник Kano Антон Добрицкий.


Фото: из личного архива

Почему меняется цвет зубов

Из-за питания. Изменение цвета зубов чаще всего связано с окрашиванием (пигментированием) зубного налета. Если посмотреть на налет под большим увеличением, то мы увидим этакую губку, которая впитывает в себя красители пищевых продуктов и напитков.

Из собственного опыта знаю, что «красят» зубы не только темные по цвету напитки (кофе, вино), но и зеленый чай. У людей, которые выпивают несколько чашек в день, на внутренней поверхности зубов вдоль десны виден зеленоватый налет, который достаточно сложно убрать обычной щеткой.

Из-за курения. Особенно «злостный» налет, который легко идентифицировать, обычно у тех, кто курит: уровень гигиены полости рта у таких людей обычно снижен.

Из-за неправильной пасты или ополаскивателя. Меняться цвет зубного налета может в случаях, когда человек долго использует профессиональные линейки ополаскивателей (или пасты), которые содержат антисептический компонент — чаще всего хлоргексидин. Он изменяет поляризацию эмали, как следствие — налет может окрашиваться в темно-серый цвет. Обычно так происходит, если человек пренебрегает рекомендациями врача: стоматолог говорит пополоскать рот после процедуры отбеливания или удаления зубов 5−7 дней, а пациент делает это на протяжении 2−3 недель.

Из-за лекарств. У детей зубы могут изменить цвет на этапе закладывания. В период формирования и минерализации тканей зуба беременным и кормящим женщинам, а также маленьким детям нельзя принимать тетрациклин — этот антибиотик может менять цвет зубов еще до того, как они прорезались. После прорезывания они становятся асфальтного цвета (их еще называют «тетрациклиновые зубы»), и их цвет практически невозможно исправить простыми методами.

Как бороться с пигментированным налетом

Нужно тщательно чистить зубы. Конечно, стоматолог может сделать профессиональную гигиену полости рта и полностью убрать налет. Но если не скорректировать навыки человека в чистке зубов, то через неделю-две налет снова начнет скапливаться и зубы будут терять свою белизну.

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Изменение цвета зубов чаще всего связано с окрашиванием зубного налета. Стоматолог рассказывает, как продукты и привычки влияют на белизну эмали.
 
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