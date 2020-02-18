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На рок-концерте во Дворце Республики минчанин избил девушку-контролера

18.02.2020 11:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На рок-концерте во Дворце Республики минчанин избил девушку-контролера
Фото из открытых источников

12 ноября 2019 года мужчина с друзьями пошел на рок-концерт в ГУ «Дворец Республики». Компания расположилась в ложе. В какой-то момент мужчины начали танцевать, размахивая руками и включая фонарик.

27-летняя контролер учреждения сделала замечание, предложив проследовать в партер, где разрешалось танцевать.

Мужчина схватил женщину руками за шею и туловище, после чего ударил ее головой о кресло, тягал руками за волосы, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Обвиняемый просил освободить его от уголовной ответственности и применить меры административного воздействия, однако прокурор района отклонил такое ходатайство «из-за дерзости преступления». 

На рок-концерте во Дворце Республики минчанин избил девушку-контролера
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Прокуратура Центрального района Минска направила для рассмотрения в суд уголовное дело по обвинению 46-летнего минчанина в хулиганстве.
 
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