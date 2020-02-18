На рок-концерте во Дворце Республики минчанин избил девушку-контролера

Источник материала: Аргументы и факты

12 ноября 2019 года мужчина с друзьями пошел на рок-концерт в ГУ «Дворец Республики». Компания расположилась в ложе. В какой-то момент мужчины начали танцевать, размахивая руками и включая фонарик.

27-летняя контролер учреждения сделала замечание, предложив проследовать в партер, где разрешалось танцевать.

Мужчина схватил женщину руками за шею и туловище, после чего ударил ее головой о кресло, тягал руками за волосы, сообщили в Генеральной прокуратуре.