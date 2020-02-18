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В Гомеле сотрудники ГАИ помогли доставить в роддом молодую маму и встретили ее после выписки

18.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В одном из роддомов Гомеля сегодня состоялась необычная встреча. Одну из выписывавшихся женщин встречали не только родственники, но и сотрудники ГАИ в форме. Как и положено – с цветами для молодой мамы и с подарками для новорожденной крохи.

В Гомеле сотрудники ГАИ помогли доставить в роддом молодую маму и встретили ее после выписки

В Гомеле сотрудники ГАИ помогли доставить в роддом молодую маму и встретили ее после выписки

Предыстория разыгралась неделю назад в центре Гомеля. Ранним утром инспекторы ДПС ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дмитрий Василенко и Ярослав Дегтярев несли службу в начале улицы Советской. Внимание привлек автомобиль, водитель которого явно куда-то сильно торопился. Инспекторы подали сигнал об остановке. А в следующий момент выяснили, что дело совсем не в лихачестве. Молодой человек спешил доставить в больницу рожавшую жену… Оценив нетипичную ситуацию, сотрудники не остались безучастными. Включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, они тут же организовали сопровождение. Благодаря этому поездка значительно ускорилась, и при этом была безопасной. Доставив роженицу, инспекторы вернулись к несению службы.

В Гомеле сотрудники ГАИ помогли доставить в роддом молодую маму и встретили ее после выписки

В Гомеле сотрудники ГАИ помогли доставить в роддом молодую маму и встретили ее после выписки

Все остальное происходило в штатном режиме. Молодая мама Вероника Серакова благополучно родила девочку. Ее назвали Василисой. А появление среди встречающих тех самых сотрудников ГАИ стало приятным сюрпризом. – Мы безмерно благодарны ребятам за помощь, – не скрывала эмоций Вероника. – А увидеть их снова в такой памятный день вдвойне приятно и неожиданно. Когда доченька подрастет, нам будет что рассказать про ее рождение.

sb.by
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома

 
Теги: Гомель
 
 
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В одном из роддомов Гомеля сегодня состоялась необычная встреча. Одну из выписывавшихся женщин встречали не только родственники, но и сотрудники ГАИ в...
 
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