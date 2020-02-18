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"Белпочта" приостановила посылки и письма в Китай: нет самолетов
Источник материала: Партизан
«Белпочта» приостанавливает прием всех видов международных почтовых отправлений в Китай.
В связи с отменой рейсов авиакомпаний-партнеров, осуществляющих перевозку международных почтовых отправлений из Беларуси в КНР, «Белпочта»
О времени возобновления пересылки Белпочта не сообщает.
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«Белпочта» приостанавливает прием всех видов международных почтовых отправлений в Китай.
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