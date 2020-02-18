Беларусам собираются разрешить покупать алкоголь и сигареты онлайн

Источник материала: KYKY

Ассоциация предприятий онлайн-торговли через беларуские банки собирается добиться того, чтобы интернет-магазины смогли торговать алкоголем, сигаретами, драгоценностями, лекарствами и жидкостями для электронных систем курения. Об этом сообщает InfoBank.

Глобальная цель состоит в том, чтобы в беларуском интернет-пространстве выросла доля безналичных платежей. К слову, несколько лет назад крупнейшая торговая сеть Беларуси уже пыталась снять запрет на продажу спиртного и сигарет через свой онлайн-магазин, но тогда из этого ничего не вышло.

И вот новый заход (инициаторы пока что не называются) – теперь через беларуские банки. На днях в кредитно-финансовые учреждения пришло письмо, в котором сказано: «Учитывая интерес ряда банков, проявленный к деятельности Ассоциации предприятий онлайн-торговли (АПОТ), Ассоциация белрусских банков приступила к взаимодействию с данной организацией в целях увеличения доли безналичных платежей, проводимых в интернет-пространстве». Следующий шаг в сотрудничестве двух ассоциаций – подписание между ними «Меморандума о взаимопонимании».

Так, беларуским банкам поставили дедлайн – 27 февраля 2020 года. До этого дня они должны высказать свое мнение об изменениях перечня товаров, продаваемых онлайн. Для этого банки должны дать ответы в виде: «да», «нет», «затрудняемся ответить» – по следующим товарным позициям (причем возможен только один вариант ответа):

лекарственные средства (рецептурные и безрецептурные);

ветеринарные средства;

ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, включая монеты и мерные слитки;

алкогольные, слабоалкогольные напитки, в том числе пиво со следующей градацией содержания этилового спирта: до 5%, от 5 до 10%, от 10 до 20%, от 20 до 30%, свыше 30%;

табачные изделия;

жидкости для электронных систем курения.