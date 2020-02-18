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Ирина Кривко: «Печально, что на главном старте сезона у меня просто ужасное состояние»

18.02.2020 10:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У олимпийской чемпионки Ирины Кривко Антхольц-2020 пока совсем не задается.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Ирина Кривко после двух безочковых личных гонок на ЧМ-2020 в Антхольце заявила, что на главном старте сезона у нее "ужасное состояние".

О катаклизмах биатлонистки в Антхольце пишет "СБ. Беларусь сегодня".

- У олимпийской чемпионки и лидера белорусской женской гонки Ирины Кривко Антхольц-2020 пока совсем не задается, хотя в смешанной эстафете она выступила обнадеживающе. Но уже на следующий день в спринте картина не была писана маслом.
 
Лыжный ход Ирины потерял скорость. После гонки начали разбираться, и выяснили — ошиблись в выборе и подготовке лыж. Пара Кривко проигрывала на выкате целую длину "идеальному образцу". И это с половины спуска.

В воскресенье лыжи у Ирины катили хорошо, но при этом позитивного прорыва в результате опять не случилось… Самочувствие Кривко не позволило ей совершить восхождение, хотя бы в очковую зону: "Очень печально, что на главном старте сезона у меня пока просто ужасное состояние…"

Другое дело, что еще не все потеряно, и если к вторничной индивидуальной гонке на 15 км Ирину "отпустят горы", все минусы реально исправить на плюсы". Но мысль о методической промашке в подготовке уже, конечно, закралась в голову и самой олимпийской чемпионки.
 
 
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У олимпийской чемпионки Ирины Кривко Антхольц-2020 пока совсем не задается.
 
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